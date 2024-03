A közösség ereje 54 perce

Több milliós beruházás kezdődött Fertőszéplakon, idén három traffibox is érkezik a településre - fotók

Fertőszéplakon az elmúlt években több fejlesztést, kitűzött célt is sikerült megvalósítani. Az építés itt nem áll meg, idén is számos beruházás várható a faluban, amelyekről Kóbor Attila, a település polgármestere számolt be a Kisalföldnek. Elmondta, az idei tervek közé tartozik az is, hogy 400 millió forintból Egészségházat hoznak létre közösségi terekkel.

- 2023 különleges év volt, megfontolt és óvatos tervezéssel vágtunk neki, amit elsősorban a bizonytalan gazdasági helyzet, az elszabadult infláció és az energiaárak indokoltak - kezdte Kóbor Attila. Alapos tervezés előzte meg a tavalyi és az idei beruházásokat - mondta Kóbor Attila Fertőszéplak polgármestere Fókuszban az energiahatékonyság - Évek óta fontos stratégiai része a településfejlesztésnek az energiahatékonyság és az ezzel összefüggő beruházások. Évekkel ezelőtt közintézményeinket napelem rendszerrel láttuk el és energiahatékonysági beruházásokat hajtottunk végre, így bátrabban nézhettünk szembe a válsággal. A villamosenergia-felhasználás legnagyobb tételét a közvilágítás jelenti, ezért közel hat éve a legkorszerűbb LED-es világítással váltottuk ki korábbi rendszerünket. A nagyobb teljesítményű lámpáinknál olyan technológiát alkalmaztunk, amellyel éjszaka jelentős megtakarítást eszközölhettünk. A világítótestek szabályozhatók, ezért a válság idején megakadályoztuk, hogy akár egy lámpát is le kelljen kapcsolni és még egy milliós nagyságrendű megtakarítást is el tudtunk érni - mondta. - Ennek köszönhetően megőriztük azokat a lakosságot érintő kedvezményeket, amelyek Fertőszéplakon jelentősek. Ilyen például a nyugdíjasok hulladékelszállítási kedvezménye, az iskolakezdési és a civil szervezetek támogatása vagy a fertőszéplaki felsőoktatási intézményben tanuló fiatalok emelt összegű Bursa Hungarica ösztöndíja. Tavaly a legjelentősebb beruházás a 300 millió forintos útfelújítás volt, a Fertőszéplakon áthaladó főút teljes egészében megújult. Szabványosítottunk négy buszöblöt és új gyalogátkelőhelyeket is építettünk. Folytattuk a korábban megkezdett járdafelújításokat, a zárt csapadékvízelvezető rendszer bővítését és befejeződött a falu valamennyi utcájának térkövezése is - foglalta össze a megvalósított terveket a polgármester. Idén három traffiboxot is telepítenek a faluba - Idén közel 500 millió forint nagyságú fejlesztési csomagot sikerült összeállítanunk, nagy része a pályázati források hatékony kihasználásának köszönhető. Folyamatban van a településközpont átalakítása, amely magában foglalja a templomteret, illetve az új lakóövezetünk csapadékvízelvezetését. Az elmúlt évtized egyik legkomolyabb beruházása is megkezdődik, több, mint 400 négyzetméteres Egészségház épül, ahol a felnőtt orvosi rendelő mellett gyógyszertárat, gyermekorvosi rendelőt, védőnői részleget, valamint egészségmegőrzést segítő közösségi teret építünk. Tovább fejlesztjük lakóparkunkat, ahol húsz telket alakítunk ki, természetesen a hozzá kapcsolódó közművekkel együtt. Az új lakórészen már korábban elkezdtük a szabadidőpark építését, amelyet idén folytatunk és egy kültéri fitneszparkot hozunk létre. Hozzátette, hogy ennek a területnek a megálmodása egy közösségi tervezés keretében történt a lakók bevonásával. Ők is ott voltak ezeken az egyeztetéseken, így azt próbálják megvalósítani, ami közös álom volt. - A Mátyás király utcában útépítést, a posta átvétele miatt pedig eszközbeszerzéseket tervezünk. Folytatjuk a „Fertőszéplak kizöldül” és a „Modern Iskola” programunkat is. A közlekedésbiztonság szintén fontos irány, ezért idén három traffiboxot is telepítünk a faluba - sorolta az idei terveket a településvezető.

Az Öröm útja A felújítások, építések mellett a kulturális élet is kiemelkedő a faluban a különböző rendezvényeknek köszönhetően. Az Öröm útja misztériumjáték különösen közel áll a szívemhez. Egy civil kezdeményezés, közel száz embert mozgat meg. Megyerikumnak választották Tavaly hetedszer adtuk elő és igazán büszke vagyok arra, hogy bekerült a megyei értéktárba, ezáltal „Megyerikummá” vált. Célom, hogy Fertőszéplak ne alvó, hanem élhető település legyen, ahol ismerik és segítik egymást az emberek, hiszen a közösségnek fontos, összetartó ereje van - zárta a beszélgetést.

