A markotabödögei önkormányzat megkezdte a község tavaszi „ráncfelvarrását”, azaz a közterületek, parkok, temetők gondozása ad feladatot a helyieknek. Munka lesz bőven, hiszen jelentős zöldterülettel rendelkezik a település. Horváth Sándor polgármester beszámolt a Kisalföldnek egy komoly, folyamatban lévő beruházásról is. Közösségi termet alakítanak ki az egykori idősek klubjában.

– Pályázaton nyertünk támogatást a fejlesztésre, közel 22 millió forintot. Ez nekünk jelentős összeg, hiszen önerőből nem tudnánk hasonló beruházásokat elvégezni. Javában tart a felújítás és a belső átalakítás, mondhatom, hogy nyolcvanszázalékos a készültség. Korszerűsítettük például a fűtést az épületben, és az eddigi konvektoros megoldást modern gázkazánra cseréltük. Van már ebben tapasztalatunk, így tudjuk, hogy jelentős költségmegtakarítást jelent ez a lépés, még a mostani gázárakkal számolva is – jelentette ki Horváth Sándor. – Belül van még némi munka, többek között festés, kívül az akadálymentesítés hiányzik, aztán tulajdonképpen befejeződik a kivitelezés. Önerőt nem írt elő a pályázat, de valamennyi pénzt azért saját forrásból is biztosítunk, hiszen jönnek elő olyan feladatok, amikre az elején nem számítottunk. Igyekszünk körültekintőek lenni és a legjobb megoldásokat meg­találni.

Horváth Sándor a falu ügyei között örömmel említette meg óvodájuk biztonságos működését. Húsz gyermek van jelenleg, és amennyiben ez a létszám a jövőben is marad, nem kerül veszélybe az intézmény fenntartása. Az elmúlt években próbálták a szükséges újításokat elvégezni, például bővítették a játszóteret. A munkatársak és családok is támogatják az ovit, például a szülői bál bevételével.

– Komolyabb beruházásunk idén nem lesz, bár terveink azért akadnak. Jó volna új park­gondozó eszközöket, gépeket, például egy rézsűkaszát beszerezni, mivel közmunkásunk szerencsére nincs, így a gépesítés lehet csak a megoldás. Üressé vált orvoslakásunk felújítása is esedékes lenne, de ahhoz a 40–45 millió forintot nem tudjuk előteremteni. Talán majd a későbbiekben egy pályázattal sikeresek lehetünk. A kultúrház energetikai korszerűsítése is fontos lenne. A szigetelés és ott is a konvektoros fűtés cseréje. Utóbbiból tizennégy darab van, közel tizenöt évesek, lassan lejár a szavatosságuk. Központi fűtést szeretnénk kiépíteni – fogalmazta meg a terveket Horváth Sándor.