Dr. Dézsi Csaba András polgármester számolt be arról, hogy a javaslattal minden korosztályt támogatnak abban, hogy kedvezményes feltételekkel vehessék igénybe a tömegközlekedést. Amellett, hogy mindez könnyebbséget jelent a győri családoknak, jelentős környezetvédelmi döntésnek is számít, hiszen a közlekedést a magánautók használata felől inkább a közösségi közlekedés irányába kívánják terelni, ezzel is csökkentve a káros­anyag-kibocsátást.