Győr fejlődik és továbbra is fejlődni fog, ha dr. Dézsi Csaba András lesz újra a polgármester és ha a Fidesz–KDNP szerez újra többséget az önkormányzati választáson. Győrben fontos fejlesztések valósultak meg – mondta Kara Ákos. „Nemrégiben adtuk át például a közel 100 milliárd forint értékű, Győr–Pápa közötti, kétszer kétsávos új főutat. Sok más fontos fejlesztés mellett világszínvonalú mentőállomást építettünk a városunkban és néhány napja az ország egyik legnagyobb szakiskolai fejlesztése került ünnepélyes átadásra Marcalvárosban. Dr. Dézsi Csaba András polgármestersége alatt jelentős fejlődésen ment keresztül a város és javult a közrend, a köztisztaság, valamint a közösségi közlekedés helyzete is. Kormányzati támogatással nagyon jelentős munka- helyteremtő és munkahelymegtartó beruházások valósultak meg” – tette hozzá a győri országgyű- lési képviselő.

Kara Ákos kiemelte, hogy Győr és az egész térség, valamint az ország fejlődése mellett a biztonság a legfontosabb. „Ezért továbbra is nemet mondunk a migrációra, nemet mondunk az iskolai genderpropagandára és mindent megteszünk azért, hogy a szomszéd országban a háború mielőbb véget érjen és béke legyen.”

Az adriai jachtozásba belebukott Borkai Zsolt indulásával kapcsolatban Kara Ákos azt mondta: „A győri önkormányzati választás tétje most kiemelkedően nagy, hiszen nemcsak az országban, hanem itt, a városunkban is mindent megtesznek a baloldali pártok, hogy hatalomhoz jussanak. Gyurcsány szemet vetett Győrre, mint az ország egyik legsikeresebb és gazdaságilag legjelentősebb városára. A baloldaliak azt eszelték ki, hogy Borkai szereplésével zavart keltenek és megbontják a jobboldal egységét a városunkban. Ezt igazolja az is, hogy a volt polgármester hónapok óta nagyon sokat szerepel a baloldali médiában. Borkai a jachtos szexbotrányát és a lemondását követő sokévi eltűnése után ismét előkerült. Az mindenkinek világos lehet, hogy az ő újbóli felbukkanása egyfajta paktumot jelent a baloldali politikusokkal, így az ő vezetőjükkel, Gyurcsánnyal is. Borkainak korábban a győriek lehetőséget adtak arra, hogy vezesse a várost, de ő leszerepelt a város előtt. Felelőtlenül viselkedtek a barátaival együtt és nagyon nehéz helyzetbe hozták a várost és a győri embereket.”

„Borkai Zsoltnak és a baloldalnak közös a célja: meg akarják szerezni a hatalmat, ezáltal Gyurcsány kezére akarják juttatni Győrt. Ebben a helyzetben világosan kell fogalmazni és ki kell mondani a győriek túlnyomó többségének gondolatát – mondta Kara Ákos, majd hozzátette: – Győrben sok tízezren elutasítjuk, hogy Borkai Zsolt újra polgármester legyen, én magam is közéjük tartozom. Gyurcsány és Borkai neve a jövő szempontjából most ugyanazt jelenti. Ne engedjük, hogy Győr a baloldal kezébe jusson, ne engedjük, hogy a városunk Gyurcsány kezére jusson!”



Kara Ákos