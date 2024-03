20 éve - A győri egyetemista családja beperli Amerikát

Az amerikai jelentés szerint szabályszerűen lőtték le Irakban Varga-Balázs Pétert. A győri egyetemista családja nem fogadja el ezt a verziót és pert indít az Egyesült Államokkal szemben. Varga-Balázs Péter győri egyetemista iraki halálával kapcsolatban nem állapított meg az amerikai katonák részéről fegyelmezetlenséget vagy szabálysértést az amerikai jelentés. A vizsgálatot a 82. Légideszant Hadosztály parancsnoka vezette. A Külügyminisztérium által nyilvánosságra hozott eredmény pontról pontra egyezik a magyar diplomácia korábbi megállapításaival. Dr. Bárándy György,a család ügyvédje és dr. Varga-Balázs Gábor, Péter bátyja nem tartja logikusnak és az arab szemtanú elmondásával ellentétesnek nevezte a verziót. A kunszigeti háziorvos a Kisalföldnek azt mondta, beperelik Amerikát. Az amerikaiak által lefolytatott vizsgálat felidézi, hogy 2003. november 17-én Ramadi városa közelében az amerikai hadosztály gyorsreagálású egysége tűzszerészcsoportot kísért egy bejelentett, házilagos készítésű robbanóeszköz helyszínéhez. A jelentés hangsúlyozza, hogy a 10-es autóút mentén jelzőlámpákkal felszerelt katonákat állítottak a közlekedési ellenőrző pont elé, azért, hogy a szembejövő forgalomnak lassításra felszólító jelzéseket adjanak. Az egység a kelet felé haladó sávban állítólag keresztbe fordított még egy villogó jelzőlámpákkal felszerelt HMMWV típusú járművet is, amely mellett további felfegyverzett katonák álltak. Négy fegyverből lőttek Az amerikai fél vizsgálata szerint hozzávetőlegesen fél hat és fél hét között az egység negyven-ötven járművet terelt át a keleti sávból a nyugatiba. Körülbelül 18.25 órakor egy „pick up” típusú, fehér kisteherautó közeledett nagy sebességgel a közlekedési ellenőrző ponthoz - ezt vezette Varga-Balázs Péter. A jegyzőkönyv szerint két figyelmeztető lövést is leadtak, az egyik vörös csíkot húzó nyomjelző lövedék volt. Mivel a jármű nem lassított, ezt a magatartást ellenséges fenyegetésként értékelték az amerikaiak, és négy különböző fegyverből tüzet nyitottak az autóra. A HMMWV-ban tartózkodó két katona, valamint a kisteherautó utasa megsebesült, Varga-Balázs Péter a helyszínen meghalt. Bárándy szerint nem logikus Dr. Bárándy György, a család ügyvédje továbbra sem tartja logikusnak, hogy a villogó autó és a jelzőlövedékek ellenére Péter továbbhajtott volna. Ráadásul az amerikai verzióval szemben ott a győri férfival utazó arab szemtanú vallomása, aki azt állította: nem volt semmilyen jelzőlövedék. Bárándy hangsúlyozta, az, hogy mikor lesz per, a család döntésétől függ, de ő mindenképp azt javasolja ügyfeleinek, hogy tegyenek jogi lépéseket az Amerikai Egyesült Államokkal szemben. Belevágnak, ha évekig tart is „Ezt a verziót nem fogadjuk el, s ha évekig is tart a per, akkor is belevágunk” - mondta dr. Varga-Balázs Gábor, Péter bátyja. A kunszigeti háziorvos egy véleményen volt ügyvédjükkel, szerinte is életszerűtlen az amerikai változat. Ráadásul a halotti jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy öccse a gerincébe is kapott egy lövést, ami miatt már vezetés közben lebénult, így hiába akarta volna leállítani az autót. Erről azonban egy szó sem esik, s nem szerepel az arab munkatárs tanúvallomása sem, igaz, ezek ellentétesek lennének a hivatalos amerikai változattal.

30 éve - Két öngyilkosság egy győri lakótelepen

Ketten is öngyilkosságot követtek el Győrben. Kodály Zoltán utca 27. A ház tízemeletes, és szürkeségét csak az aljában meghúzódó üzletek tarkasága töri meg. Elsőként egy ajándékboltba térünk be. Az eladó fiatal lány, arca elszomorodik, amikor a tegnapi napról kérdezem. - Csak ma hallottam róla, de megdöbbentő. A mi üzletünkből hívták a mentőket, egy másik lány dolgozott akkor, és teljesen felkavarta az eset. Az üzlet sarkában álló fiatal szőke fiú is bekapcsolódik beszélgetésünkbe.

-Én láttam, amikor zuhant lefelé - kilépve az üzletből meg is mutatja a helyet, ahol történt. Felnéztünk a magasba a panellapok közötti, egymás fölé magasodó, fekete ablakkeretek sávjára, aztán a földre, ahol fehér folt jelezte egy ember testének nyomát. - Nem messze álltam, éppen a barátaimmal beszélgettem, amikor arra lettem figyelmes, hogy valami kirepül a nyolcadik emeleti folyosó ablakából. Csak amikor a földre csattant, akkor döbbentem rá, hogy ember. Többen is látták és odafutottak. Egy orvos is a közelben volt, aki mindig ide jár az iskolába. Ő állapította meg, hogy már nem él. - Én itt lakom az ötödiken, ismertem, csendes, jóravaló ember volt. Akkor fordultam be a házzal szemközti utcába a motorommal, amikor kiugrott. Először azt hittem, valami kabát esik lefelé, amikor odaértem, csak akkor döbbentem rá, hogy ő az - emlékezik a történtekre H. J., ötven év körüli férfi, akit a lépcsőház ajtajában szólítottam meg. - Az utóbbi időben problémái voltak az idegeivel, le is százalékolták. A felesége óvónő, két nagylánya van, ilyen lakásrezsivel, amik itt vannak, könnyen kerül az ember nehéz helyzetbe. Többször emlegette a feleségének, hogy ha majd nem bírja tovább, kiugrik a tizedikről. A háztömb szomszédságában zöldségesstand áll. A gyümölcsök derűsen sorakoznak a ládákban, a zöldséges viszont csupa ború. - Tegnap alig tudtam a történtek után dolgozni, annyira megrázott az eset. Csak látásból ismertem. Az a legnagyobb probléma, hogy az emberek nem látják a jövőt és bizonytalan az életük. Csupa elkeseredett munkásember él ezen a lakótelepen, aki nem tudja, mit hoz a holnap. A férfi 47 éves vegyészmérnök volt, hétfőn déli negyed 1-kor vetett véget életének. Néhány utcával odébb, a lakótelep szélén, a Bán Aladár utcában tízemeletes bérlakások állnak. A házak közötti téren fiatal fiúk csoportja. - Itt ültünk a padon, amikor láttam, hogy a srác fönn áll a tetőn és cigarettázik. Még föl is kiabáltunk neki, de nem szólt semmit. Amikor elszívta a cigit, elpöckölte, megfordult és háttal kiugrott - mondja a csapat hangadója, egy szőke 16 éves fiú. - Nem itt lakott, egy lányhoz járt ide. Állítólag a lány elküldte, azért lett öngyilkos. Teljesen kivagyok, ha rá gondolok. Hülyeség ezért meghalni - egészíti ki egy vékony, barna fiú és mélyet szív a cigarettájából. -Biciklivel jött, elment mellettünk. Aztán meg elvitték a hullaszállítók. A fiú alig volt több 15 évesnél, és este fél 7 körül, tízemeletnyi zuhanás után szörnyethalt a betonon. Dr. Varga Gáborpszichiáter elmondta, bár a statisztikák szerint csökkenőben van az öngyilkosságok száma hazánkban, még így is sokan vethet véget életüknek önkezük által. A tett egyfajta üzenet, ami valakinek mindig szól. Ezekben az emberekben „belső tárgyalás” zajlik, ahol önmagukat ítélik el, és mivel a fellépő agressziójuknak nincs más tárgya, hát maguk ellen fordítják azt. A vizsgálatok kimutatják, hogy az elkövetés módjának megválasztásában nagy szerepe van a saját korosztálymintáknak. A leggyakrabban az ismertekhez hasonló módokon követnek el öngyilkosságokat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jóváhagyó, felmentést adó együttérzések - „érthető, hogy megtette”, „nem volt más választása” - hozzásegítenek a tett megtételéhez.

40 éve - Nők a pártiskolán

Kisebbségben vannak, de nagyon aktívak és igen kitűnő közösség-szervezők a nőhallgatók a soproni pártiskolán. Addig, amíg a pártiskolán töltik a heteket, hogyan szervezik ott a családi életet az otthoniak? Bauer Ferencné soproni lakos, így igen csak könnyű dolga van. Naponta hazajár. Mos, főz, takarít, ellátja a családot, éppen úgy, mint máskor, tehát senki semmit sem vesz észre abból, hogy a mama tanul. Egyébként is megszokta a családban mindenki, a férj és a két gyerek, hogy a mama közösségi ember. Ilyen az egész család. Bauerné a soproni vasöntödében a titkárság vezetője. Politikai tevékenységét tekintve az 5-ös alapszervezet szervező titkára, immár negyedik éve. Hét gyári osztály tartozik az alapszervezethez. — A mozgalmi munka nem tűri a korlátokat — mondja. — Így aztán én nemcsak az alapszervezetben, de másutt is tevékenykedem. A gyárban az MSZBT-tagcsoport titkára vagyok, és a Haladás szocialista brigád patronálója. Nemcsak előadásokat tartok a részükre, de kirándulni is eljárok a közösséggel. Legutóbb Mohácson voltunk. Székelyi Gáborné kertésztechnikus bejáró, de neki azért már nem olyan könnyű a dolga, mint tanulótársának. Naponta kétszer negyven percet vesz el szabadidejéből az utazás. Fertődről jár naponta Sopronba azért, hogy tanulhasson. Férjét, lányát és édesanyját látja el a napi tanulás és utazgatás mellett. Büszke rá, hogy huszonegy év óta egy helyen dolgozik. Azon viszont derűs, hogy munkakönyvébe mégis öt bejegyzés van, mert a két évtized alatt ennyiszer változott a kutatóintézet neve. Ő, mint technikus, a szamócanemesítési és honosítási témában dolgozik. A pártalapszervezet, amelyben politikai munkát végez, tizennégy tagú, három vezetőségi taggal. Férje, aki a Zöld Mező téesz agronómusa, megértő, hiszen eddig ő is tanult a marxista-leninista esti egyetemen és hol az egy, hol a kéthónapos pártiskolákon. Szűcs Antalné bent lakik a pártiskolán, hiszen lébénymiklósi és onnan naponta bejárni ugyancsak körülményes lenne. Nem tagadja, nem is örült neki a férje, hogy egy hónapig távol lesz a családtól. — Nagy szenzáció volt — mondja —, mert a férjem nélkül még soha, sehol nem voltam a falun kívül. Aztán mégis elfogadtam ezt a megtisztelő lehetőséget, hogy tanulhatok. A férjem jóllehet nem értett velem egyet, de végül is elfogytak a kifogásai. . ! Szücsné a községi bölcsődének a vezető szakácsa. Negyven apróságra és húsz felnőttre főzi naponta a reggelit és ebédet. A pártiskolán ettől „megszabadult”, mert itt kiszolgálják. Sőt, többnyire otthon is kiszolgálják, mert együtt laknak a férje szüleivel, és az anyósa igen szeretetre méltó, ügyes, okos asszony — mint mondta. Gondolkodik mindenről és így ő a szabad idejének jó részében a közösségi ügyeket intézheti: a községi pártszervezetben vezetőségi tag, vöröskeresztes, a szakmaközi bizottság nőfelelőse, a HNF aktivistája, a községi Liszt Ferenc Vegyeskórus tagja. Szervezi a szabó-varró tanfolyamot, a véradást, a különféle egészségügyi és pedagógiai témájú előadásokat, a kézimunka tanfolyamot, a kiállításokat. Közben sokat olvas, mert szereti a könyveket. Pócsi Ferencnémosonmagyaróvári. A Műanyagfeldolgozó és Kefegyártó Vállalat munkaügyi osztályának statisztikusa. Van mit tennie napi nyolc órában! Ezen túl mégis vállal pártmegbízatást és társadalmi munkát. A héttagú pártvezetőségben ő a szervező titkár. A mozgósítás mindig az ő gondja. Ezen túl a polgári védelmi szakasz parancsnokának politikai helyettese. A szakszervezetben is fontos munkája van. Évek óta foglalkozik a tagság ügyeivel, a beteglátogatással, a segélyezéssel, az üdültetéssel és úgyszólván mindennel, mert megbíznak benne választói. A család megértő. Férje mindenben segít. Jelenleg ő is tanul, a marxizmus—leninizmus középiskola másodéves hallgatója. Szemeli Erzsébet győri lakos, a Richards Finomposztógyár fonalraktárának csoportvezetője. ötük közül ő az egyetlen, aki a kéthónapos középkáderképző tanfolyam gazdaságpolitikai tagozatának résztvevője. Igen hasznosnak tartja a tanfolyamot és állítja: sokat segít a munkájához. Méghozzá a szakszervezeti munkájában. Ő ugyanis a vállalati szakszervezeti bizottság tagja. Azt mondja, mindig szívesen tanul, mert imádja a könyveket. Elvégezte már az egyhónapos és az egyéves SZOT- iskolát. Arról is boldogan vall, hogy ő valaha szövőnő volt. Nem is akármilyen szövőnő. Tizenkét évig szett és ez idő alatt háromszor nyert az országosszövőversenyeken első díjat. Ma már „örökös résztvevő” a versenyeken. Egy alkalommal egyik szövőtársával benevezett a nemzetközi szövőversenyre, amelyet az NDK-ban rendeztek meg. Második helyezést ért el. A tanulmányok befejeztével mindnyájuk számára elkezdődött a napi fontos, politikai munka hasznosítása annak, amit az egy, vagy kéthónapos iskolán megtanultak.