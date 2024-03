A Stipendium Hungaricum a magyar kormány által alapított, a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, nemzetközi versenyképességének növelését szolgáló kiválósági alapú felsőoktatási program. Ennek is köszönhetően nagyon sok nemzetközi hallgató érkezett a Széchenyi István Egyetemre az elmúlt években. Közéjük tartozik az indonéziai Ahmad Faishal Wiradisuria is, aki január végén végezte el a logisztikai mérnöki alapszakot, nem sokkal korábban pedig az Év nemzetközi hallgatójának választották meg. Az elismerést a Tudományos és Művészeti Diákkonferencia logisztikai szekciójában elért első helyezésével, valamint kutatási és közösségi tevékenységével érdemelte ki. Tanulmányai mellett sokat segített hallgatótársainak is a tananyag elsajátításában, az órákra és a vizsgákra való felkészülésben.

A Jáva szigetén található, csaknem hárommillió lakosú Bandungból származó fiatal egy teljesen más kultúrába és környezetbe csöppent, amikor 2020 szeptemberében megkezdte tanulmányait Győrben. Elmondta: számára több szempontból is a Széchenyi-egyetem volt a legvonzóbb magyarországi intézmény. Kiváló elhelyezkedése, kellemes környezete és a festői város mind szerepet játszottak döntésében. „Remekül érzem magam Győrben, amely Budapestnél kisebb lévén nyugodtabb, kényelmesebb nekünk, hallgatóknak is” – fejtette ki. Hozzátette: a logisztikai mérnöki képzést színvonalas körülmények között tanulhatta itt, aminek azért is örült, mert Indonéziában a többi mérnöki területhez képest kevesebb figyelem övezi ezt.

A frissen végzett fiatal legkedvesebb helyszínei Győrben a gyönyörű Püspökerdő és a belvárosban található folyóparti sétány, ahol gyakran kapcsolódotti ki egy-egy hosszú nap után. „Rendkívül nyugtatónak tartom ezeket a helyeket, számtalanszor találtam magam a folyóparton ücsörögve, egyszerűen csak a gondolataimba mélyedve és magamba szívva a látványt. Emellett rendkívül szeretek a belvárosban sétálni. Sokszor leülök egy padra bevásárlás után, és csak nézem az embereket, zenehallgatás közben” – mesélte.

Ahmad a magyar szokásokkal és gasztronómiával is megismerkedett az itt töltött három év alatt. „Nagyon megszerettem a magyar ételeket, viszont vallásom miatt a disznóhúsból készült ételeket nem tudtam megkóstolni. Kedvenc magyar ételeimnek a gulyáslevest, a madártejet és a lángost mondanám” – árulta el.

Az indonéziai Ahmad Faishal Wiradisuria nagyon jól érzi magát Győrben. Fotó: Adorján András

Fotó: Adorjan Andras

A Győrből kedvező áron igénybe vehető közlekedési lehetőségeknek köszönhetően számtalan lehetőség áll a hallgatók előtt, hogy bejárják a környező országok kedvelt turisztikai célpontjait. „Nemrég Prágában jártam, és az, hogy nem kell Budapestre mennem, hogy egy-egy külföldre tartó buszt vagy vonatot elérjek, nagyon sokat segít. Győrből kiváló elhelyezkedése miatt számos úti cél érhető el Magyarországon és a szomszédos országokban, hogy kiránduljanak és életre szóló élményeket szerezzenek” – számolt be Ahmad a tapasztalatairól.

A fiatal számára Győr volt az első hely, ahová teljesen egyedül érkezett. Egy új kontinensen, idegen országban először csak önmagára számíthatott, de a befogadó közösség és új barátai emlékezetessé tették az itt töltött időt. „Nehéz kiemelnem, hogy mi a legszebb győri emlékem, mert majdnem minden nap emlékezetes a maga módján. Talán az eid ünnepséget említeném, amit a muszlim hallgatóknak, a muszlim hallgatók közreműködésével szerveztek. Megismerni másokat és közösen ünnepelni velük, örökre emlékezetes marad: otthon ez az ünnep a családdal töltött időt jelképezi, itt pedig a hallgatótársaim váltak a családtagjaimmá” – mondta.

Hozzátette, hogy a Médiabál is emlékezetes volt, hiszen egy ilyen rangos rendezvényen díjat nyerni rendkívüli megtiszteltetés és méltó tanulmányai lezárásához. „Nagyon hálás vagyok a kitüntetésért, hiszen megerősítést ad, hogy megérte ennyi energiát fektetni a tanulmányaimba. Emellett megmutatja számomra az eddig megtett út jelentőségét, és megtanít értékelni azt, ugyanis volt egy pillanat, amikor majdnem feladtam. Nagyon erős honvágyam volt, de végül leküzdöttem, és most hálásan tekintek vissza az elmúlt időszakra” – fogalmazott a fiatal, aki úgy véli, hogy magabiztosabb lett készségeiben is.

Az ázsiai fiatalt a díj elnyerése újabb motivációval töltötte fel, így terveiben szerepel a mesterképzés elvégzése, illetve szeretné más tanulmányi területen is kipróbálni magát.