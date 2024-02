Körtvélyfáy Dina - Wágner Zsanett

– Ostyalap, csokoládé, puffasztott rizs és cukormassza – válaszolt Nyári Szandra a kérdésre, milyen összetevőkből áll a torta, ami aranyérmet kapott a stuttgarti kulináris olimpián. Mint kiderült, a verseny alatt kikötés, hogy az édességek ehető alapanyagokat tartalmazzanak, de itt inkább a külcsín, mintsem a belbecs számított.

Nyári Szandra alkotásával azt jelenítette meg, mi az, ami számára leginkább a jövőt jelenti. Fotó: Facebook

– Két hétig készültem rá, elég intenzív volt a felkészülés. A tatabányai cukrászda bezárt ezekre a napokra, csak ezen dolgoztunk – mondta a felkészülés menetéről Szandra. – Egyszerű volt az ötlet, hogy robotot formázzak meg cukorból. Arra gondoltam, hogy mi az, ami leginkább a jövőt jelenti számomra. Így született meg a női robot, aki most világot lát, mert még egy kicsit megutaztatjuk – mosolygott Szandra. A császári, de Tatabányán dolgozó cukrász szerint erős volt a mezőny. Elárulta, nagyon örül a stuttgarti győzelemnek, de a többi mestermű előtt is megemeli kalapját.

A komáromi kötődésű cukrász, Podmaniczky Krisztina nem először képviselte hazánkat a nemzetközi megmérettetésen. Az elmúlt években is látványos, cukorból készült alkotásokkal versenyző Kricky ezúttal egy harsányan nevető nénit és bácsit formázott meg. Nem maradt le a kompozícióról a tűzcsapot megjelölő kutya sem, ami visszatérő motívumnak mondható a cukrásztehetség alkotásain. Kricky Forever Young című munkája ezüstérmet ért a zsűrinél. Facebook-oldalán is köszönetet mondott a neki szurkolóknak: „Sokat jelentett, hogy mennyien gratuláltak, valamint az, hogy ennyien szurkoltatok nekem! Hálás vagyok páromnak, Vonnák Attilának, aki minden mozzanatban segített nekem.”

Podmaniczky Krisztina ezüstérmet szerzett a részletgazdag, élethű cukrászati alkotással. Fotó: ­Kricky Cakes & Airbrush

Nyári Szandra korábban is ért el már óriási sikereket. 2019-ben, a Cake Internationalön, a világ legnagyobb tortadíszítő és cukrászrendezvényén két arany minősítést kapott. Kricky 2014-ben és 2018-ban is aranyérmet hozott haza a luxembourgi kulináris világbajnokságról. 2016-ban a cukrászolimpián ezüstérmet szerzett, emellett egy világbajnoki ezüstérmet is magáénak tudhat. 2020-ban a stuttgarti kulináris olimpiáról arany- és bronzéremmel tért haza, ekkor egy idős cirkuszi porondmestert és majmát jelenítette meg, valamint a Mikulást, akinek rossz napja van. 2022-ben a luxembourgi kulináris világbajnokságon saját magát is elkészítette cukorból.