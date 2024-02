Fülöp István András nyugalmazott bv. ezredes, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön nyugalmazott parancsnoka pályafutása során 24 alkalommal részesült elismerésben, ezek közül az egyik legfontosabb a Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetés. Fáradhatatlan és áldozatos munkájáért a soproni városvezetés is elismerésben részesítette, tavaly a Hűségnapon Sopron Szolgálatáért díjjal tüntették ki. Az elismerést olyan személy részére adományozzák, aki a város közigazgatási területén kimagasló tevékenységet folytat.

– Ugyan a munkámból kifolyólag szoros kapcsolatot ápoltam az önkormányzattal, de tényleg nem számítottam arra, hogy a városvezetés elismerésben részesít – mondta el Fülöp István András, aki a hivatásos szolgálatát 1984-ben kezdte a fegyintézetben, mint gazdasági főelőadó, majd 1995-től gazdasági vezető lett. 2015-ben kinevezték a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettesévé, 2017-ben a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott parancsnoka lett. 2020. január 1-jétől ismét a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön megbízott parancsnoka, majd nyugdíjba vonulásáig kinevezett parancsnoka volt.

Fülöp István András a Sopron Szolgálatáért díjjal. Fotó: Szalay Károly

– A pályafutásom során több börtönben is dolgoztam, és a pozíciómból adódóan rálátásom volt több intézet működésére is. Azt gondolom, hogy Sopronkőhida kiemelkedő szakmai színvonalon működő intézet. Nagyon szerettem ott dolgozni – avatott be a kitüntetett.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtönhöz kapcsolódó történelmi emlékezet ápolását és népszerűsítését példamutató módon végezte az egykori parancsnok. Fülöp István András pályafutása alatt az intézet számos emlékkiállítással is gyarapodott. – Sopronkőhida múltja és története rendkívül érdekes. A történelem fordulópontjaihoz kötődve mindig történtek különleges események, főleg az 1944–45-ös időszakban, amikor számos híres ember megfordult az intézmény falai között – részletezte Fülöp István András, akinek kezdeményezésére kialakították Mindszenty József bíboros emlékszobáját az intézetben.