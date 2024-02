10 éve - Malina Hedvig Győrben

Malina Hedvig családjával három napja költözött Győrbe. „Az utolsó pillanatig húztuk a költözést, vasárnap jöttünk új otthonunkba, bérlőként egy pinnyédi társasházba, nem volt könnyű döntés” - kezdte férje, Péter, aki egy magyar multinacionális cég szlovákiai leányvállalatának ügyvezető igazgatója, így naponta ingázik a határon túlra. Ott jártunkkor, kedden éppen Kassára szólította munkája. „Ragaszkodtunk otthonunkhoz az utolsó pillanatig, hisz a barátok, rokonok, családtagok is Dunaszerdahelyhez kötöttek bennünket. Mi volt az utolsó csepp a pohárban? A szlovák hatóság hét és fél éve vegzál az ügyem miatt. Két éve a Radicova-kormány bocsánatot kért, ám egy hónap múltán megbukott, s újra Robert Ficolett a miniszterelnök, aki Robert Kalinák belügyminiszterrel 2006-ban elindította ellenem az eljárást, így színre lépésükkel újraindult az ügy. Tavaly ősszel pszichiátriai vizsgálatra küldtek, amire nem voltam hajlandó” - sóhajtotta Hedvig.

„Tavaly november végén egy este rendőrök kopogtattak otthonunk ajtaján, s idézést hoztak a kontrollra. Azzal fenyegettek, hogy ha nem megyek el a pszichiátriai vizsgálatra, előállítanak. Kértük, ezt ne tegyék: normális családként élünk, törvénysértést nem követtem el, a gyerekek nem értették, miért jönnek hozzánk rendőrök. Postai úton is kézbesíthették volna a levelet. Ennek ellenére aztán másfél héten belül még kétszer szálltak ki hozzánk. A gyerekek nem tudták ezt mire vélni, hosszú idő után éjszaka felsírtak, úgy kellett megnyugtatnunk őket. Azon az éjjelen határoztam el, hogy költözünk, mégsem érzem, hogy első felindultságból, hanem tudatosan döntöttem. Korábban többször felmerült már ez, de csak hipotézis szintjén. Képzelje el: a dunaszerdahelyi családi házunkat férjem és édesapám (aki egy kis vállalkozást vezet) saját kezével építette. Igazi otthon volt, emiatt különösen nehéz, szívfájdalom volt megválni tőle. Tartottam édesapám véleményétől, attól, hogy megbántam. Csodálatosan reagált: azt mondta, »akkor majd Győrben is építünk egyet«. Ő építi majd fel új otthonunkat is, amit már nem hagyunk el soha” - határozta el Malina Hedvig. Hozzátette: a Szlovákiában élőkkel sosem volt semmi gondja, „nekem a szlovák államhatalommal gyűlt meg a bajom”.

50 éve - Orvos az üzemben

A Szakszervezetek Győr- Sopron megyei Tanácsának elnöksége decemberi ülésén foglalkozott az üzemorvosi tevékenység hatékonyságával és munkamódszereinek alakulásával. A százezernél több dolgozót közvetlenül érintő üzemorvosi ellátásról írtunk. A felszabadulás előtt az üzemorvos nagyon kevéssé a munkás, inkább a gyártulajdonos érdekeit szolgálta. A doktor a kártérítési perekben sok pénzt megtakarított gazdájának. A felszabadulás után, 1951-ig az üzemorvos a gyár alkalmazottja volt. Az üzemorvosiszolgálat 23 éve működik a mai formájában, függetlenül az üzemtől, állami irányítása alatt. Most már véglegesen elfogadott, mi tulajdonképpen az üzemorvos feladata? — Igen, a vita eldőlt. Az üzemorvos független a gyártól, feladata pedig kettős. A megelőzés és a gyógyítás. És nem az egyik, vagy a másik. Öt év óta az üzemorvosi ismeretekből szakvizsgát lehet tenni, szakunk önálló tudományág, és nem is a könnyebbek közül való, ha lehet egyáltalán csoportosítani.

60 éve - Jégtörés a Rábán

Az Északdunántúli Vízügyi Igazgatóság két motorosa, az Óvár és a Jancsi megkezdte a jégtörést a Rába torkolatánál. Kísérletképpen már több ízben megpróbálkoztak a jégtöréssal. * Tanyahajók, uszályok horgonyoznak a Kis-Dunán a győri uszoda mögött. Az egyik hálóteremben tartják megbeszélésüket a jégtörő motorosok hajósai. A téma, a hagyományos módszertől eltérően tömi a jeget. Bencsák Béla, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság főmérnöke ismerteti az elképzelést. Ennek lényege: a két motoros hullámverésének erejét egyesíteni. Pár perc múlva felzúgnak a motorok. A fordulatokat, a követési távolságot néhányszor gyakorolják és irány a jégmező. A sziget alsó végén szabad vizet hasítanak a motorosok, a felsőnél azonban az összetorlódott jégtáblák között kell utat vágni. Néhány száz méterre a torkolattól még mindig összefüggő jégtakaró borítja a folyót. A jégtakaró vastagsága eléri, sőt helyenként meghaladja a harminc centimétert. Egymás mellett haladva teljes gőzzel ront a jégmezőnek a két hajó. Nyolc-tíz méterrel előtte lefékeznek. A hullámok megmozgatják a jeget. Egy intésre újra előrelendül a két motoros. Most már neki a jégnek! A motorok erőlködnek. A kis hajótestek bukdácsolnak. A jég azonban törik. Egy-egy sikeres roham után ,25 méterre is behatolnak a jégmezőbe. Valósággal ráfutnak a jégre. Az összetört jégtáblákat csáklyákkal mozgatják meg. Lassan elúsznak a Kis-Duna felé. A máskor sebes folyású víz, most alig folydogál. A Duna lassan veszi a Rába vizét. Apartról talán erőlködésnek látszik a két motoros és legénységének küzdelme. Fáradságos, nehéz, de nagyon hasznos munkát végeznék. Az elmúlt évben azért alakult ki kritikus helyzet a Rába mentén, mert a felülről érkező árhullám összetorlódott jeget talált az alsó szakaszon. Hogy ez ne következzen be, azért határozták el a Rába alsó szakaszának mentesítését a jégtől. Ezt megelőzően a partok mentén kiirtották a növényzetet.