Híre ment, és ezt később a rendőrség is megerősítette, hogy közokirat-hamisítás gyanúja miatt nyomozás indult ellenük. Végül két személyt a vezetőségből le is tartóztattak novemberben, bilincsben vitték ki őket az egyik értekezletről. A Győri Járásbíróság tavaly novemberben le is tartóztatta őket, azóta azonban újabb gyanúsított után nyomoznak, valamint a bűncselekmény minősítési köre pénzmosással bővült.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat tavaly novemberben két személy ellen.