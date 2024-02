Közösségi régészeti programot indított a győri Rómer-múzeum.

"A kutatásokba bevontunk középiskolás diákokat is, akik nagy lelkesedéssel vettek részt a munkában."

A győri Rómer-múzeum munkatársai sokat gondolkodtak azon, hogy miként tudnának a közösségi régészethez csatlakozni. Székely Zoltán igazgató lapunknak elmondta: a második világháború idején Győr közelében lelőtt repülőgépek ásatásaiba kapcsolódhattak be civilek, akik a régész-muzeológusok vezetésével fémkereséses kutatásokat végeztek Écs közelében.

Écsen találták - Felvételünkön a szövetségesek második világháborús bombázójának egy darabja.

Gyűjtőkkel és diákokkal

A roncskutatásban a múzeum legfontosabb partnere a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgári Védelmi Szövetség, Csepi László ezredes vezetésével. A munkálatoknál segítségükre vannak gyűjtők is, akik időt és energiát nem kímélve kutatnak a roncsok után, és vizsgálják a gépek történetét is. Az első projektben Császár Ferenc nyújtott értékes támogatást a múzeumnak. – Mélyen beleástuk magunkat a roncskutatásba. Bevontunk középiskolás diákokat is, akik nagy lelkesedéssel vettek részt a munkában. Ez élmény számukra, a szó szoros értelmében kézzelfoghatóvá válik a történelem. Hiszen azoknak az amerikai bombázóknak a roncsait vizsgálhatják, amelyek a hazánk feletti légi harcokban és a térségünkbeli célpontok bombázásában vettek részt a második világháború idején – mondta Székely Zoltán igazgató.

Izgalmasan oktatnak

– Hegyi terepen zajlott az első ásatás, erdőben, amelynek a megközelítése nem volt egyszerű, így inkább csak diákokat vontunk be a kutatómunkába, amelynek egyfajta pedagógiai célzata is volt. Így talán a múzeumot és a kiállításainkat is közelebb tudjuk hozni a fiatalokhoz. Reméljük, hogy ezáltal rendszeresen ellátogatnak majd a múzeumi kiállításokra – tette hozzá az igazgató. Eddig egy helyszínt és gépet kutattak fel, de a tervek szerint folytatják a projektet. Két roncsot szeretnének kiásni a diákok bevonásával.

Sipeki Zoltán restaurátor mutatta meg lapunknak a civilekkel közösen kiásott repülőgép-alkatrészeket.

Sok alkatrész került elő

Székely Zoltán elárulta: a kutatást az amerikai bombázások 80. évfordulója alkalmából szervezett emlékkiállítás kapcsán szervezték meg, amelyen a nagyobb roncsdarabokat is bemutatják. Az áprilisi eseményen az amerikai stratégiai bombázások áldozataira emlékeznek, és egy külön hadtörténeti rész szól majd a bombázókról, a vadászgépekről és a légvédelemről. A lezuhant nagy méretű bombázók és Liberatorok becsapódáskor kis darabokra szakadtak szét, illetve az üzemanyag is berobbant. A legtöbb roncsdarab ezért legfeljebb tenyérnyi nagyságú.

– Került elő már dugattyú, amely az egyik motor része lehetett. Találtunk a fedélzeti rádióból is egy darabot, amit a feliratos rész segített azonosítani. Vannak olyan töredékek is, amelyeket első ránézésre is könnyű azonosítani, például egy pilótaszemüveg kerete – sorolta az igazgató. A múzeum tervei között szerepel, hogy más kutatásokra is kiterjesztik a közösségi régészetet, amelyre külön programot dolgoznak ki a szakemberek. Elsősorban a nyílt terepen zajló, nagyobb szabású ásatásokba vonnák be az érdeklődőket, illetve az azokat megelőző terepbejárásokat nyitnák meg előttük.