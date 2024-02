A romándi Napsugár büfé a környék híres helye, üde színfoltja, a környező falvakból is felkeresik, de a bakonyi kirándulók, kerékpározók kedvelt megállóhelye is, sokszor betérnek fogyasztani, inni valamit. Nagy Zoltán tulajdonos éppen reggelizik, amikor ráköszönünk, szalámi, paprika, zsemle hever előtte. Ráér, egyetlen vendég issza vörösborát az asztalnál.

Egyre kevésbé éri meg a kocsma, egyre kevesebben járnak inni. Csak a szomszédos élelmiszerbolttal együtt van nyeresége, nyilatkozta lapunknak Nagy Zoltán, a romándi Napsugár büfé üzemeltetője. Fotó: Gyurina Zsolt

Inni kell? Nem csak erről szól

– Már nem igaz, hogy a kocsma a falu központja, és nem mehet tönkre, mert aranybánya az üzemeltetőknek.

Szerintem az a cél, hogy megszűnjenek az italozók, mert nincs szükség a közösségekre – fejtette ki álláspontját Nagy Zoltán. – Nekem sem lenne nyereségem belőle, ha nem az élelmiszerbolttal működtetném együtt. A multik áremelését nehéz a vendégekre továbbhárítani, aztán ki kell termelnem az áram, a munkaerő költségét is. Nálam egy korsó sör 550 forint, ha a vendéglátásban szokott haszonkulccsal adnám, 800–900 forintot kellene kérnem, ezt itt nem tehetem meg.

– Azért sokan járnak hozzánk: jó a társaság, verekedés ötévente egyszer van, ezért aztán nem húznám még le a rolót. A nők ugye ritkábban jelennek meg, de nem is biztos, hogy ez baj. Időnként dartsversenyeket rendezünk, de volt, hogy összedobtuk a pénzt és a varsányi vendéglőssel süttettünk harminc csülköt, aztán közösen megeszegettük. A betérők hetven százaléka sört iszik, hidegben meg töményet, jórészt Unicumot. Kellemes hangulatban beszélgetünk, focit néznek a tévében, politizálnak, de egyben szellemi műhely is a hely: azt is itt találtuk ki, hogy a romándi templom tornyába készíttessünk órát.

Liba, Talléros, Zsuzsi presszó a feledésben

A romándi Napsugár mindennap fél nyolc körül nyit, este 9-kor zár. Nagy Zoltán tulajdonos elmondta még, hogy a dohányzás megtiltását az üzletmenet meg sem érezte, a költséges és bonyolult elektronikus adminisztráció viszont nagyon nagy teher. Vendége, Osváth János heti háromszor ül be napközben egy borra, mert jókat lehet beszélgetni, válaszolta kérdésünkre. Aztán a tulajjal együtt sorolták, hogy itt sincs már, ott sincs már meg a kocsma, majd legendás helyekről emlékeztek: a Zöldről, a Libáról, a Tallérosról, a Zsuzsi presszóról, a Restiről... minden faluban több is volt.

Az utca előtt szólítjuk meg az egyik törzsvendéget. – Ha van pénzem, iszom egy-két fröccsöt. Sört nem, mert az drága. Ha nincs pénzem, a boltban veszek egy kétliteres bort, aztán otthon felhígítom szódával. A társaság miatt persze jobb a Napsugárban inni – avatott be Szita Lajos.

Sokan egy jó beszélgetésre térnek be – mondta el a Károlyházán presszót üzemeltető Bácsik Ildikó. Fotó: Kerekes István

Megisszák az utcán

Körbejártuk a környékbeli falvakat. Bakonygyiróton is bezárt a kocsma, árulta el következő interjúalanyunk, Léhner Dezső polgármester. Korábban öt-hat üzem működött a környéken, téglagyár, bauxitkutató, erdészet... Amikor megszűntek, lecsökkent a forgalom. Mióta a fiataloknak van autójuk, azóta Vinyére járnak vagy Győrbe, az idősebbek meg a pincesort látogatják, jegyezte meg. Aki inni akar, a boltban veszi meg a kisüveges töményet, aztán az utcán gyorsan felhörpinti. Nem szabályos, de szemet hunynak felette. Nincs már olyan, hogy nyugodt beszélgetés. Kár érte, fejezte be Bakonygyirót első embere.

Következő utunk Győrasszonyfára vezetett. – A Király étterem szombat-vasárnap nyitva tart, a kocsma megszűnt, mert magas volt a rezsiköltség. Három-négy fröccsért nem érte meg fenntartani. Az emberek megveszik a boltban a sört, aztán otthon elkortyolgatják, nincs már üldögélés. Régen egy héten egyszer beültünk a vendéglőbe, így mindent megtudtunk a faluról – tekintett vissza Valiczkó Mihály polgármester.

Gyors találkozási pont

– Nagyon más lett a világ. Az emberek már nem nyolc órát, hanem tizet, tizenkettőt dolgoznak, mindig rohannak, és este nyolckor már mindenki otthon van – magyarázta Bácsik Ildikó, aki 34 éve üzemelteti Károlyháza legendás helyét, a Domino presszót. – Nincs az, hogy fél napot a presszóban töltenek, kivéve az alkoholistákat, akik egy fröccsöt rendelve töltenek el órákat. Viszont kulturáltabb lett a légkör, nincsenek veszekedések. Korábban hétvégente családok jöttek egy üdítőre, ma már ők is inkább bemennek Óvárra, Győrbe. Mégis nagy szükség van ránk: aki mesterembert akar, alkalmi munkást vagy valamit elintézni a településen, először hozzánk tér be.

Fertőboz polgármestere, Kutrucz Gyula ugyanazt hangsúlyozta érdeklődésünkre: régen a település három kocsmát is eltartott, mára klasszikus, „gumicsizmás” egy sincs, mert mindenki inkább otthon issza meg az italát. Fertőbozon az új világ jeleként kávézó, vinotéka van, presszó egy sincs.