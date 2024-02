A Magyarországi Falumegújítási Díj pályázat célja, hogy felkutassa és díjazza azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló színvonalon végzik jövőbe mutató fejlesztési munkájukat. A pályázatot a Belügyminisztérium hirdeti meg két- évente. A díj kitüntető címmel és emléktárggyal jár.

– Korábban 2015-ben és 2017-ben is adott be pályázatot Dunakiliti a falumegújítási díjra, melyben mindkétszer kiváló fokozatot értünk el. 2017 óta nem pályáztunk, és most a 2017 óta eltelt időszak eredményeit és jelenlegi terveinket foglaltuk össze a pályázati anyagban – tudtuk meg Kovács Andorné dunakiliti polgármestertől, aki mindhárom alkalommal maga állította össze a pályázati anyagot.

– Polgármesterségem 10 éve alatt mindig is célom volt minden dunakiliti lakosra való odafigyelés a pici gyerektől a legidősebbekig. A faluvezetés egyik fő célkitűzése a jóléttel és a lakosság kiszolgálásával együtt járó kihívások felismerése és azok megoldása. Valljuk, hogy jó eszközökkel és felelősségteljes gondolkodással minden kihívás felismerhető és megoldható – hangsúlyozta a polgármester.

Az önkormányzati fejlesztések nyomán teljesen megújult a falukörnyezet. Rendezett, szép külsőt kapott nemcsak a faluközpont, de a település többi része is. Megújultak, energiatakarékosabbá váltak a közintézmények. Elkészült az új egészségház, mely helyet ad a védőnői szolgálatnak is. Ennek korábbi épületében létesült a modern, 24 férőhelyes Kiserdei Bölcsőde. Teljesen megújult a Fő utca és több mellékút aszfaltos útja, több járdaszakasz. Sétálóút készült a Villa közben és elkészült a Batthyány sétány I. és II. szakasza a Batthyány-kastély felé vezető úton. Faültetés zajlott a Fő utcán, a Hóvirág és a Tulipán utcában. Őshonos szigetközi fákat telepítettek a kastélykertben, létrehozva ezzel az „Újszülöttek ligetét”.

Litresits András kivitelező, Kovács Andorné polgármester, Radnóczi László tervező és Mezei Tibor műszaki el- lenőr az aktív turisztikai épületnél, mely május 25-én ünnep helyszíne lesz. Fotó: Kerekes István

Létrejött és teljesen beépült egy új településrész a falu Rajka felé eső oldalán. Játszóteret alakítottak ki a közösségi ház udvarán, bővítették a Füzesi és a Rév utcai játszóteret. Megújult az iskolai és községi könyvtár.

– Elkészültek az új iskolaszárny tervei, melyekkel az előzetes egyeztetések elkezdődtek és megindult a forráskeresés. Épül a Nagy-Dunán Szlovákia irányába a gyalogos- és kerékpároshíd. Az építési engedélyes tervek az új Duna-hidat a legközelebbi várossal, Mosonmagyaróvárral összekötő kerékpárútra rendelkezésre állnak – sorolta még a faluvezető. Kishajókikötő épült a Mosoni-Dunán és csapadékvíz-rendezés zajlik a kritikus szakaszokon.

– Az ipari üzemek túlélték a Covid-időszakot, a háborús és az energiaválságot. Erősödik a mezőgazdasági ágazat is. Elkészült az aktív turisztikai hálózat fellendítésére a Kisrévi-Duna-ág mentén a közösségi programokat és a vízi turizmust kiszolgáló épület. Minden fejlesztésre végtelenül büszke a településvezetés és a lakosság is. A beruházások egy részét pályázati forrásból biztosítottuk, melyet kiegészítettünk a fejlett ipar és mezőgazdaság adta iparűzési adó bevételéből – szögezte le Kovács Andorné.

A szakmai zsűri – mely a Belügyminisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Urbanisztikai Társaság, a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat, állami főépítészek, építőművészek képviseletéből állt – tavaly októberben látogatott el Dunakilitire. A szakmai program keretében mutatta be a polgármester a települést.

– A falumegújítási díj ünnepélyes díjátadója májusban lesz. Hálásan köszönöm mindenki munkáját, hiszen ezt a kiváló eredményt együtt, egymásért végzett munkával, közös akarattal értük el. Itt, Dunakilitin május 25-én ünneplünk a lakossággal a Kisrévi-Duna-ág mentén az aktív turisztikai épület és az elkészült vízparti közösségi tér avatásán – fűzte még hozzá a polgármester.