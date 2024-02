Szóval várjuk, mire jutnak egymással a felek ma – friss információt késő délután jó eséllyel olvashatnak már a kisalfold.hu-n –, s addig is elmélkedjünk kicsit arról, hogy a fizetés­emelés a legtöbb cégnél bizony nem konfliktusmentes. Pedig önmagában pozitív történésről beszélünk, ám képbe jön a bérfeszültség alattomos, gyakran mérgező jelensége. Ennek elég sok fajtája van, kezdve onnan, hogy miért kap olyan sokat a pályakezdő – pedig ha szívünkre tesszük a kezünket, több mint nehezen indulnak a fiatalok az életben, elég megnézni az ingatlanárakat –, vagy miért nem egyenlő az emelés mértéke? Erre a válasz, hogy valószínűleg a teljesítményekben is akad némi különbség, s akkor az egyéni képességekről, motivációról nem is beszéltünk.

Önmagában zsákutcának tartom, hogy másokhoz méricskéljük a saját tudásunkat. Fejlődni csak úgy lehet, ha saját magunkat tesszük meg mércének, s tudatosítjuk magunkban, hogy egy év alatt honnan hova akarunk eljutni a szakmában.

Ezen az úton az sem árt, ha szeretjük a munkánkat.