A Széchenyi István Egyetem kiemelt célja, hogy erősítse nemzetközi kapcsolatait, így is segítve a térség fejlődését. Ehhez a törekvéshez járult hozzá, hogy az intézménybe látogatott Jeroen Vergeylen, Belgium magyarországi nagykövete, hogy megismerje a lehetséges kapcsolódási pontokat, együttműködési lehetőségeket.

A találkozón dr. Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes mutatta be az egyetemet. Kiemelte, hogy a mintegy negyven angol nyelvű képzéssel és a világ csaknem nyolcvan országát képviselő közel ezer nemzetközi hallgatóval rendelkező intézmény ma már hat felsőoktatási világranglistán szerepel. Felhívta a figyelmet Győr kiváló földrajzi elhelyezkedésére: az osztrák, a magyar és a szlovák főváros közelében fekszik, amelyek repülőtereiről – különösen a kevesebb mint egy órára lévő bécsi légikikötőből – a világ bármely pontja könnyen elérhető. Dr. Lukács Eszter kifejtette, hogy a Széchenyi-egyetem alapítója a Regionális Egyetemi Hálózat-Európai Egyetem konzorciumnak (Regional University Network-European University, RUN-EU), amelynek tavaly óta a belga Howest Alkalmazott Tudományok Egyeteme is tagja. Megemlítette, hogy a hallgatóknak egyesült államokbeli, kínai, portugál, olasz és indiai egyetemekkel együtt kettős képzési programokat is kínálnak. Az elnökhelyettes beszélt arról is, hogy intézményük rendkívül szoros kapcsolatokat ápol az ipar szereplőivel, elsődlegesen a győri Audi Hungariával.

Kolossváry Tamás, a Széchenyi-egyetem Győri Innovációs Parkjának központvezetője elmondta, hogy a park első ütemében tavaly adták át az első épületet, s a következő években további két ütemben válik teljessé a fejlesztés. Hangsúlyozta: a parkban főként az egyetem kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos egységei, valamint a legkorszerűbb technológiákhoz kapcsolódó vállalati partnerek kapnak helyet, s ez a kapcsolódás erősítheti startup és spinoff vállalkozások létrejöttét, valamint az innovációkat.

A találkozón Jeroen Vergeylen nagykövet lenyűgözőnek nevezte a Széchenyi István Egyetem viszonylag rövid idő alatt elért fejlődését és – Ránky Edittel, illetve Bender Szonjával, a nagykövetség kereskedelmi és befektetési tanácsosaival együtt – úgy látta, több területen nyílhat együttműködési lehetőség a jövőben. Úgy fogalmazott: Belgiumnak erős egyetemei vannak, a kutatás-fejlesztés pedig az első számú prioritások közé tartozik. Hozzáfűzte: a belga gazdaság előnye nyitottsága és az ország központi elhelyezkedése, emiatt érdekeltek a logisztikai és más kapcsolatok fejlesztésében Közép- és Kelet-Európával is.