Ünnepi díjak A szentmise alkalmával átadták az Árpád-házi Szent Margit-díjat is, melyet 2011-ben alapítottak, s olyan személyeknek adományozható, akik valamilyen formában sokat tesznek a Soproni Szent Margit Római Katolikus Plébánia közösségéért, a hitéletért, a hívők közösségéért. Idén ezt a díjat dr. Vig Péter és Vigné Kovács Margit kapták.

Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet apja építtetett. Itt került sor Margit fogadalomtételére 1254-ben. Az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe volt.

A legenda szerint jövendőmondó képességekkel is rendelkezett, amellyel olykor apjának is segítségére volt diplomáciai gondjai megoldására. 1270. január 18-án halt meg a Margit-szigeti kolostorban. Boldoggá avatása már 1276-ban megtörtént, szentté avatására azonban évszázadokat kellett várni. Tiszteletét 1789-ben hivatalosan is engedélyezték, végül XII. Pius pápa 1943-ban avatta szentté.