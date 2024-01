Fajkusz Benedek Lukács 19 éves, hamar meghatározó és megkerülhetetlen szereplőjévé vált a Petőfi-iskola, majd a Széchenyi-gimnázium kulturális és közösségi életének. Színészi, néptáncosi és zenészi tehetsége, kifogyhatatlan alkotókedve és folyamatos összművészeti útkeresése, természetessége és kedvessége inspirálóan hatott kortársaira, sőt, a pedagógusokra is. – Nem tudtam, hogy felterjesztettek a díjra, de nagyon érdekes volt, amikor az iskola befejezése után Farkas Gábor, a Széchenyi-gimnázium igazgatója és Sipos Ferenc, a Petőfi-iskola igazgatója is megkért arra, hogy küldjem el az elmúlt pár évben elért eredményeimet.

Még akkor sem gondoltam rá, eszembe sem jutott, hogy erre a rangos elismerésre javasoltak – mesélt a kezdetekről Benedek. – Amikor az újságban megjelent a díjazottak névsora, akkor tudatosodott bennem, hogy engem is kitüntetnek. Rendkívül jólesett, hiszen ez egy fantasztikus visszaigazolása annak, hogy jó az, amit csinálok. Most érzem csak igazán, hogy mennyi mindent köszönhetek a szüleimnek, a testvéreimnek, a tanáraimnak, a hozzám közel állóknak. Rengetegen gratuláltak a díjhoz, és tudom, hogy példaként állítanak a fiatalok elé, ami hatalmas felelősség, de egyben megtisztelő is – mondta.

Fajkusz Benedek Lukács alkotókedve kifogyhatatlan, több hangszeren játszik és zenét is szerez. Fotó: Szalay Károly

– Igyekszem meghálálni a bizalmat, és folytatni a megkezdett utat. Most főleg a zene felé húz a szívem, több hangszeren is játszom. Korábban hegedültem, de a nagy kedvencem a brácsa és a dob. Brácsán közel öt éve játszom, ezért ezt a tudásomat szeretném leginkább fejleszteni, csiszolni. Természetesen mellette a többi területen is szeretnék kiteljesedni, az egyik nagy álmom, hogy előadóművészként is elismerjenek, és olyan zenéket szerezhessek, amelyekkel közelebb kerülhetek a hallgatósághoz. Véleményem szerint a zene varázslatos dolog, hiszen a muzsika hangja mindenkihez elér, segít, amikor kell, és közelebb hozza az embereket egymáshoz – zárta a beszélgetést.