1984. augusztus 19. jelentős dátum Mosonmagyaróvár életében. Ekkor adták át a művelődési központot, mely mára a Flesch-központ, a Szigetköz agorája nevet viseli. Hogyan ünneplik a mögöttük álló negyven évet? Erről is kérdeztük Csiszár Pétert, a kulturális központot működtető Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

– Az az elképzelésünk, hogy a negyven évet negyven programmal ünnepeljük 2024-ben. Minden művészeti ágban igyekszünk rendezvényeket szervezni: a tánc- és képzőművészet mellett irodalom, színház, koncert, film és hangverseny is lesz. Továbbá készülünk egy visszatekintő tárlattal is, melyre a nálunk kiállító neves művészeket hívjuk meg. Decemberben zárnánk az évet egy nagyobb ünnepséggel, egy emlékesttel, melyre várjuk mindazokat, akik itt dolgoztak, kapcsolódtak az intézményhez az évek folyamán – kezdte beszélgetésünket Csiszár Péter.

Közben tervezik, szervezik a városi nagyrendezvényeket és az állandó programokat is. Elsőként április 20–21-én a makettkiállítást az UFM Arénában és a munkacsarnokban. Tavaly után idén is megrendezik a Flesch Tavaszi Fesztivált áprilisban és májusban. – A Flesch-központ kultúrkertjében klubkoncertsorozatot szeretnénk újraéleszteni. Az épület bal alsó galériája és a hozzá kapcsolódó szabadtéri udvar adna otthont a könnyű- zenei koncerteknek, bemutatkozási lehetőséget nyújtva helyi zenekaroknak is – emelte ki az ügyvezető.

Visszatér a Voluta is a megszokott fesztiválhangulattal: idén június 14–15. között várják az Itató szabadstrandra nem csak a sárkányhajózás szerelmeseit. Itt állítják fel először az Eb-terasz óriáskivetítőjét, ami aztán majd a Flesch-központ elé költözik, és együtt lehet követni a magyar válogatott meccseit. Július 19–21. között szervezik meg a Szigetköz Pikniket és a Food Truck Show-t a megszokott helyszínen, a Vár-tó környékén.

A Szent István Napok idén négynaposra bővül és visszaköltözik Mosonba: augusztus 17–20. között számos ingyenes nagykoncerttel és programokkal várják a Szent István király útra a szórakozni vágyókat.

1984-es megépítése óta 2015-ben történt nagyobb felújítás az épületen: a külső rehabilitáció azonban még várat magára – emelte ki Csiszár Péter ügyvezető. Fotó: Kerekes István

– 2023-ban indult Az advent a várban rendezvénysorozat három hétvégén. Idén négy adventi hétvégét tervezünk, péntektől vasárnapig programokkal, már nemcsak a vár belső udvarán, hanem annak falain kívül is, akár kézművesvásárral és egyéb látványos elemekkel egybekötve – hangsúlyozta még Csiszár Péter. Több mint húsz éve népszerű a Gurul a város program, melyhez alkalmanként több százan csatlakoznak. Idén négy alkalommal lehet együtt gurulni: májusban, júniusban, júliusban és szeptemberben.

– 1984-es megépítése óta 2015-ben történt nagyobb felújítás az épületen: elsősorban a gépészeti korszerűsítés és belsőépítészeti munkák valósultak meg, köztük a nézőtér is meg- szépült, azonban a külső rehabilitáció még várat magára – zárta gondolatait az ügyvezető.