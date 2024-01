Dr. Bagoly Beáta 2020 óta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület elnöke. Az ősszel lezajlott pályázat után a fogyasztóvédelemért felelős miniszter a következő 4 éves ciklusra is őt választotta az elnöki feladatok ellátására.

– Mi a feladatuk a békéltető testületeknek?

– A békéltető testületek Magyarországon már 25 éve működnek, ami az Európai Unióban egyedülálló. A békéltető testület alternatív vitarendező fórum, hatáskörébe a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. Feladata a fogyasztó és a vállalkozás között fennálló jogvitában az egyezség létrehozása, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének érdekében.

– Miért volt szükség változtatásra?

– A kormány új fogyasztóvédelmi politikájának mottója a „cselekvő fogyasztóvédelem”, ami a jogsértésekkel szembeni hatékony fellépést és az önkéntes jogkövetés elősegítését is jelenti. A fogyasztók érdekeinek hatékony érvényesítése a mai felgyorsult technológiai fejlődés, a digitalizáció térnyerése és az állandó piaci változások közepette is nagyon fontos. Minderre figyelemmel az Országgyűlés módosította a fogyasztóvédelemről szóló törvényt, amely a testület szervezetében és működésében jelentős változásokat hozott.

– Milyen szervezeti változás történt?

– A testületek korábban vármegyei szervezetként működtek, januártól regionális illetékességgel. Most a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület jogosult eljárni a Vas és Zala vármegyében lakó fogyasztók ügyeiben is. A fogyasztók igényérvényesítési jogai ezzel nem csorbulnak, sőt, bővülnek, mert a korábbi testületek székhelyén, továbbá a régión belüli megyei jogú városokban is kérhető személyes meghallgatás. A testület ügyeinek mintegy 20 százaléka Sopronból és vonzáskörzetéből kerül ki. A Soproni, Kapuvári és Csornai járásban élő fogyasztók számára ezért a testület Sopronban is elérhető. A központi ügyintézés azonban mindhárom vármegye esetében a békéltető testület székhelyén, Győrben történik.

– Hogyan zajlik a békéltetés?

– Az eljárás módját tekintve a fő szabály az online meghallgatás lett, a testület a fogyasztót és a vállalkozást videókonferencián hallgatja meg. A fogyasztó kérhet személyes meghallgatást is. A vállalkozások számára könnyebbség, hogy nekik ez esetben is elegendő lesz online bekapcsolódniuk. A videókonferencián való részvételre a meghívót elektronikus úton küldi ki a testület, a részvétel pedig egy egyszerű kattintással történik. Ez mindkét fél kényelmét szolgálja, amely előremutató lehet a jogvita rendezésében.

A hatékony fogyasztói igény- érvényesítést szolgáló új szabály, hogy a vállalkozás önkéntes alávetése hiányában is hozhat a testület kötelezést tartalmazó határozatot, amennyiben a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye a 200.000 forintot nem haladja meg. Ez azért jelentős, mert az egyezség és a kötelezés a vállalkozás önkéntes teljesítése hiányában végrehajtható.

Nem változott azonban, hogy a békéltető testületi eljárás a fogyasztó kérelmére indul, és számára az eljárás kimenetelétől függetlenül teljesen költségmentes.

(További információ: +36-96/ 520-217, bekeltetesgyor.hu, Facebook: Győri Békéltető Testület)