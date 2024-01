Mint írták, az elmúlt napokban elvégezték az előírt méréseket, amelynek kiértékelése után a harmadik, december 9-ig tartó fázisban felújított jobb vágányon is vissza lehetett állítani a pályasebességet. A rekonstrukció során korábban, novemberben befejezett bal vágányon már december közepén megszüntették a sebességkorlátozást.

A pályarekonstrukciót követően a vágányokon először óránkénti 80 kilométeres sebességkorlátozás mellett közlekedhettek a vonatok, ugyanis a maximálisan engedélyezhető sebesség csak az új zúzottkő ágyazat forgalom alatti tömörödését követően, az ilyenkor szükséges mérések, ellenőrzések elvégzése után fokozatosan, néhány hét után érhető el - jegyezték meg.

Közölték azt is, hogy tavasszal az utómunkálatokat is elvégezik a most felújított szakaszon, ami már az időjárási viszonyokhoz való hozzáigazítást jelenti, például vágány- és kitérőszabályozásokat, ágyazatpótlást, sínfeszültség-feloldást, a felsővezeték-hálózatban az elöregedett hosszláncok cseréjét, valamint Biatorbágy állomáson elvégzik a bal peron aszfaltozását is.

A várhatóan áprilistól júliusig tartó utómunkálatok idején jellemzően napközben egy-egy vágányon szünetel a közlekedés, ez néhány alkalommal a menetrend kisebb módosításával jár, mindez azonban már nem okoz majd a tavaly őszihez hasonló kényelmetlenségeket - tették hozzá.