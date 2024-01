Elhangzott: már az is csodaszámba megy, hogy ez a celluloidszalag ennyi éven át fennmaradt. Előkerülése is csodás véletlenek sorozatának köszönhető. Először is annak, hogy a helytörténeti kutató, Szalay Balázs olvasott egy 1922-es cikket arról, hogy négy évvel korábban forgattak Csornán. A Nemzeti Filmarchívumban nem tudtak a tekercsről. Mígnem hónapokkal később, teljesen véletlenül, egyéb kutatás közben egy filmkockán a csornai Hangya bolt feliratát sikerült azonosítani. Az is szerencse, hogy valakinek eszébe jutott: nemrég kerestek náluk egy csornai filmet. Így került a tévébe a rábaközi település.

Érdekes volt látni az akkori Csornát, a premontrei rendházat, a főteret, az üzleteket, a helyieket, igaz, ismeretlen arcokat. A kutató persze több személyt is felismert, például Akóts Gyulát. Őt és még hat mártírt a felvétel után néhány hónappal Szamuely Tibor terroristái akasztottak fel éppen a főtéren, a rendház előtti akácfákra. Ha csak Akóts Gyulára gondolunk, már akkor mondhatjuk, hogy szenzációs dolog ennek a filmnek a felbukkanása. Szalay Balázs szerint van második része is a felvételnek, ami egyelőre lappang valahol. Talán nem kell sokat várni és az is előkerül.