Az önkormányzat ennek tudatában viszonyul a közbiztonság kérdéséhez, és minden alkalmat megragadunk, ami rendelkezésünkre áll, hogy a rendőrség munkáját nem csak szavakban, de tettekben is elismerjük. Fontos az is, hogy az itt dolgozók munkáját megbecsüljük, úgyhogy időközönként jutalmat szoktunk adni a rendőrkapitányság állományának pontosan azért, hogy Sopron közösségének a nagyrabecsülésem ekképpen is kifejezzük - hangsúlyozta Farkas Ciprián.

A rendőrkapitányság állományának azon dolgozói részesültek elismerésben, akik a 2023. évben kiemelkedő szakmai tevékenységet végeztek. Az elismerések után Herczeg Zoltán kinevezte a Soproni Rendőrkapitányság rendvédelmi osztály szolgálatirányító parancsnok beosztásba Kiss Sándor József rendőr törzszászlóst.