– Mosonmagyaróváron születtem, Jánossomorján nőttem fel, ott él a családom. Még a sorkatonaság idején – amikor Vámosszabadin a határon szolgáltunk – tetszett meg a határrendészet. 1991-ben a határőrségnél indult a pályám, és tartott 2008-ig, amikor a rendőrséghez csatlakoztunk. Járőrként kezdtem, aztán több szakterületen dolgoztam, így idegenrendészeti vizsgálóként is. Közben elvégeztem a rend­őrtiszti főiskolát, majd jogi diplomát szereztem – avatott be a történetébe az alezredes, aki több vezetői funkciót töltött már be a rendőrségen.

Komárom-Esztergomban az igazgatásrendészeti osztályt vezette, majd megbízással a főkapitány rendészeti helyettesi posztot töltötte be. Győr-Moson-Sopronban a tevékenységirányítási központot, majd 2021-től a határrendészeti osztályt irányította.

Dr. Székely György megbízott rendőrkapitány kiemelt feladatának tekinti a lakosság biztonságérzetének további növelését.

– Egy jó állományt vettem át Mosonmagyaróváron, ugyanakkor van hiány, ezért tartom fontosnak a toborzási tevékenységet. Szeretném, ha a kollégáim munkakörülményein tudnánk javítani. Reméljük, hogy jövőre egy KEHOP-pályázat keretében megvalósulhat a kapitányság épületének korszerűsítése, szigetelés- és ablakcserékkel, napkollektorok elhelyezésével – emelte ki az új kapitány, aki aláhúzta: – Kiemelt feladatom a lakosság biztonságérzetének további növelése. Fölöslegesen nem akarjuk intézkedés alá vonni az állampolgárokat, de ha szükséges, gyorsan a helyszínre kell érnünk, csökkentenünk a reagálási időt. Az ünnepek idején a bevásárlóközpontoknál igyekszünk jobban odafigyelni.

A forgalomban közlekedők is tapasztalják és dr. Székely György szakemberként is úgy látja, hogy rendkívül megromlott a közlekedési morál.

– A traffipaxrendszert szeretnénk fejleszteni, erről már a mosonmagyaróvári és jánossomorjai polgármesterrel is tárgyaltam. Különösen a frekventált helyeken, a balesetek elkerüléséért fogjuk a sebességet figyelni. Középtávú terv a kamerarendszer további fejlesztése is. A térfigyelőkkel vizsgáljuk, hogy ki nem tartja be a kanyarodási szabályokat, ki hajt át a pirosnál, de a passzív biztonsági eszközök használatát is ellenőrizzük – sorolta a kapitány.

Dr. Székely György számít a társszervek jó együttműködésére: közös járőrözésekre a polgárőrökkel és az önkormányzati rendészekkel, ugyanakkor a szomszédos országok hatóságaival is, különös tekintettel a migrációs nyomásra, amely itt is jelentős ugyan, de a lakosság nem érzékeli úgy, mint a déli országrészben.

– A térségünkben nem beszélhetünk megélhetési bűnözésről, viszont egyre na­gyobb teret hódít a kiberbűnözés. Itt mindenképp a megelőzésre szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét – fűzte hozzá a kapitány.