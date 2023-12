Szeptember középhőmérséklete 19,1–20 fok között alakult, ami egy átlagos júniusnak megfelelő érték – közölte a Kisalfölddel Kiss Márton, az Országos Meteorológiai Szolgálat sopron-kurucdombi állomásának munkatársa. Az október 14,5–14,8 fokos havi átlagértéke is jócskán meghaladta a megszokottat, a vármegye nyugati felén ez lett a mérések kezdete óta a legmelegebb október. Novemberben is folytatódott az igen enyhe idő, a havi átlaghőmérséklet a hónap utolsó hetében tapasztalt fagyosabb, kora téli idő ellenére is 6,6–6,9 fok között alakult. Országosan 1901 óta szeptember a legmelegebb lett, míg október a 3. helyet foglalta el a képzeletbeli rangsorban. November hónap azonban már nem került be az első tízbe (1926-ban például az országos átlagérték a 10 fokot is meghaladta).

Csapadékos november

Kiss Márton közölte: a csapadék az évszak során 172–205 milliméter között alakult Győr-Moson-Sopronban, így összességében az átlagosnál kissé csapadékosabb lett a három őszi hónap. Ez nagyon jól jött a nyár végi száraz idő után. A legcsapadékosabb Győr térsége lett, míg a legszárazabb Sopron környéke.

Hó is érkezett

– Szeptember első felében folytatódott az augusztusi aszály, majd többször érkeztek zivatarok. Összességében a hónap szerény, 25–40 milliméter közötti mennyiséggel zárt. Október meghozta a tartósabb, jól hasznosuló esőket: Csorna–Kapuvár térségében a 100 millimétert megközelítette a havi mennyiség, azonban Sopron környékén csak 70 milliméter körül alakult. November is csapadékosabb volt: 70–80 milliméter közötti értékeket mértünk – tájékoztatott a soproni meteorológus. A hónap utolsó hetében megérkeztek az első hózáporok is, a Soproni-hegységben vékony hóréteget hagyva maguk után.

Napos idő

A november napfénytartama kissé magasabb lett a megszokottnál: 518–537 órát sütött.

Az október végére novemberre jellemző párás-ködös idő alig jelentkezett, a gyakori frontátvonulások sokszor hoztak erős szeleket, így csak néhány napon észleltek ködöt. Az évszak végére a talaj felső, 50 centiméteres rétege mindenütt telített, Mosonmagyaróvár és Győr környékén a több csapadéknak köszönhetően már az 50–100 centiméteres réteg is feltöltődött, ugyanakkor Sopron környékén a mélyebb talajrétegek még további, lassan beszivárgó csapadékra várnak. (További részletek a grafikán.)