Az ünnepség a magyarországi németek himnuszával kezdődött, majd beszédek hangzottak el. Az ünnepség narrátora, Horn-Schamberger Anett, a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket, köztük Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt, Bencsik János országgyűlési képviselőt, Kancz Csaba főispánt, Szücsné Posztovics Ilonát, Tatabánya polgármesterét, Gál Csabát, Alsógalla képviselőjét és másokat, akik kisebb-nagyobb részt vállaltak abban, hogy a tájház felépüljön.

Schamberger Ágnes, Schamberger Anett, Schamberger János, Szücsné Posztovics Ilona, Soltész Miklós és Kancz Csaba a szalagátvágáson. Fotók: Kiss T. József



„Sok gyötrelem éri ma a világot, bennünket is, de azért tudunk fejlődni” – mondta beszédében Soltész Miklós. Bencsik János országgyűlési képviselő is gratulált az alsógallaiak eredményéhez. „A hagyományok őrzése élteti a közösségeket, az utánunk következő generációk is megismerhetik és továbbadhatják hagyományainkat. Csak az tud vigyázni otthonára, kultúrájára, aki ismeri és szereti azt.”

Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere elmondta, nagyon összetartó közösségeket ismert meg Alsógallán. Mindent „megmozgatnak” annak érdekében, hogy megfelelő közösségi tereik legyenek. A „szomszédban” lévő József Attila Művelődési Ház is megérett már egy alapos felújításra.

Az Alsógallai Német Nemzetiségi Tánccsoport műsorral készült az ünnepélyes megnyitóra.



Horn-Schamberger Anett, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke foglalta össze a tájházzal kapcsolatos tudnivalókat az ötlettől a megvalósulásig. „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng tovább­adása! – idézte Morus Tamást, aki a XVI. század egyik nagy államférfija volt. – Több száz éve írta le ezt a mondatot, de igaz ez most is! A tájház gondolata 2019-ben született meg, az Alsógallai Baráti Egyesületben (ABE) kezdett pislákolni a láng, Tatabánya önkormányzata pedig a József Attila Művelődési Ház mellett álló ingatlant vásárolta meg nekünk, ahol most állunk. Az a bizonyos láng egyre csak nőtt, már tábortűz lett belőle. Az új ingatlan udvarán csupán egy romos épület állt, mégis meglátták benne a lehetőséget, német nemzetiségi tájház fog itt állni. Valóban így is lett, sikeresen pályáztak a Miniszterelnökség kiírására. Hatmillió forintot nyertek, 2020-ban már a munkáltok is elkezdődhettek. El sem hittük, hogy sikerülhet. Tatabánya önkormányzatától 10 millió forintot, képviselői keretekből 2 millió forintot, egyedi támogatásokból 21 millió forintot kaptunk. Pályázni is szeretnénk, az udvar, a kerítés rendbetétele még hátravan. További terveink között szerepel egy fűthető rendezvénycsarnok építése.”

Az új épületet Gyöngyös Ferenc plébános áldotta meg.



Schamberger Ágnes, az Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke is örömmel számolt be a fejleményekről, hogy közös összefogással megvalósulhatott az alsógallaiak álma, a tájház, ahol rendezvényeiket megtarthatják, csoportjaik próbálhatnak, élettel telhet meg az épület.

Széchenyi István gondolatával fejezte be beszédét Schamberger Ágnes: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

A jelképnek is felfogható tájház összességében mintegy 40 millió forintból készült el, sok-sok támogatásból, adományból és nagy összefogással.

A program a szalagátvágással ért véget, majd a vendégek megnézték a tájházat. A műsorban közreműködtek az alsógallai német nemzetiségi csoportok és az alsógallai óvodások.