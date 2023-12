Félmillió forintot meghaladó összeg gyűlt össze a gyülekezeti tagok adományaiból, aminek több mint a felét a gyermekek csomagjaira költötték, hogy a szalókai és csetfalvai gyermekek számára is legyen kis karácsonyi meglepetés. Emellett 70 darab új énekeskönyvet is vittek a két gyülekezetnek, amelyben például a kárpátalji himnusszá vált Mindig velem Uram kezdetű ének is megtalálható. De az adományok mellett ismét a személyes jelenlét volt az erősebb üzenet, a gyülekezeti küldöttség három napot töltött a két gyülekezetben és a gyülekezeti tagok saját készítésű igéskártyáit is magukkal vitték.

- Gyülekezetünk éves adománya Kárpátaljára így a nyáron eljuttatott 200.000 forinttal együtt 922.000 forint. – köszönet minden adakozónak!- írta a szabadhegyi egyháztagoknak Kohán Zoltán presbiter.

Csáfordy Ferenc régi családi kapcsolata miatt választották Csetfalvát, hisz apai nagyapjának unokatestvére volt ott 1907 és 1934 között a lelkész, akit ugyancsak Csáfordi Ferencnek hívtak. Az 1922-ben öntött, díszesebb csetfalvai harangon is megtalálták a nevét.

Szalókára pedig Németh Gyula miatt lyukadtak eredetileg, aki régóta jó kapcsolatot ápol a Csapi kistérséghez tartozó szalókaiakkal, és sokszor hozott támogatást a településre. Sajnos ezúttal betegsége miatt nem tarthatott a csapattal a Kárpátaljai útra.

A helyi iskolában azt tapasztalták, a 60-70 fős létszámból huszan vannak jelen, a többiek tartósan hiányoznak, többségük Magyarországra költözött. Bár tavalyhoz képest kevesebb áramkimaradást és fűtési nehézséget észleltek, a létszám miatt viszont összevonásokra volt szükség. Szalókán már csak alsósok tanulnak egy negyedik és egy összevont elsőstől harmadikos korig terjedő évfolyamban, a felsősöket a szomszédos Eszenybe viszi az iskolabusz. Az óvodába is jutott a csomagokból, valamint a gyülekezetek hittanosainak.

Kohán Zoltán presbiter gyökerei ugyancsak Kárpátaljára, azon belül Munkácsra nyúlnak vissza. A Kárpátaljalap.net kérdésére elmondta, egész más személyesen megismerni a csetfalvai és szalókai emberek mindennapjait, mintha újsághírekből próbálna az ember tájékozódni. - Bár Kárpátalja tartományt nem érte támadás, az általános helyzet romlott tavaly óta. Nagyon alacsonyak a jövedelmek (havi nyugdíj 20-30.000 forint, pegadógusbér 60.000 forint), az árak viszont kicsit magasabbak, mint nálunk, hiába van minden a boltokban. Állandó viszont a sorozási fenyegetettség, szinte minden mozgás kockázattal jár, sokfelé igazoltatnak és akár boltokból is elviszik a hadköteleseket. Többen megkapták a behívót, egyelőre nem vették át. A népesség 800 főről 300 körülire csökkent az elmúlt években. Szalókáról háborús halott még nincs, de a főút menti temetőben láttunk friss sírokon nagy ukrán zászlókat.

A Győr-szabadhegyi gyülekezet azt reméli, mielőbb eljön a béke, hogy a győri és kárpátaljai közösségek nagyobb létszámban is meglátogathassák és vendégül láthassák egymást.