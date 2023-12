A TOP 50 lista első helyezettje a vármegye meghatározó járműipari társasága, amelynél az előző évekhez hasonlóan 2022. évben is csökkent a foglalkoztatottak száma, most 1,2%-kal, de még így is a lista összes munkavállalójának több mint egynegyedét ez a cég foglalkoztatta.