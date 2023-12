- A nyitás óta ez az első nagyobb szabású rendezvényünk itt a közösségi házban, amely többcélú. Elsődlegesen a város polgárait és a borász közösséget szerettük volna közelebb hozni egymáshoz. Másodsorban a regionalitást szem előtt tartva, a helyi értékeket akartuk felvonultatni. Azt gondoltuk, hogy ne csak a helyi borokat lehessen itt megkóstolni, hanem az Alpokalja Fertő-táj védjegyes termékeit is. A harmadik nem titkolt célja pedig, hogy van egy csapatépítő funkciója is, hiszen a borász kollégák önkéntes hozzájárulásukkal, munkájukkal hozták létre a mai rendezvényünket. Ez a szervezési munka a legjobb arra, hogy igazi csapatot, közösséget teremtsünk - foglalta össze az esemény céljait Molnár Ákos, a Soproni Borvidék Hegyközség elnöke. Az idelátogatók visszajelzése alapján mindenkinek elnyerte a tetszését a rendezvény, emiatt is reméljük, hogy hagyományt teremthetünk vele és minden évben megrendezhetjük advent idején - tette hozzá.

Egyed Balázs a Kovászüzem Kft. tulajdonosa is nyilatkozott lapunknak, aki elmondta, hogy nagyon jó ötletnek tartja ezt a közösségi összefogást, hiszen ez egy olyan alkalom, amikor a borászokkal együtt bemutatkozhatnak azok a termelők, akik Sopron környéken élnek és dolgoznak. A vásárra a szokásos karácsonyi süteményeik mellett (bejgli, flódni), olyan különlegességekkel is készültek, mint például a Zachár Chardonnay-val töltött croassant, amelyet csak itt kóstolhatnak meg a látogatók.