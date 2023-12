Sopron és nyolc környező település lakossága 102 évvel ezelőtt december 14-én népszavazáson döntött arról, hogy Ausztria helyett Magyarországhoz kíván tartozni. A magyar kormány 2001-ben december 14-ét a Hűség napjának nyilvánította. Hagyományosan az ehhez legközelebb eső hétvégén adják át Sopron legfontosabb díjat, elismeréseit. Ez így történt idén is. Savanyu Gergely, a Soproni Petőfi Színház művésze vezényelte le a szombati ünnepséget, a résztvevőket Farkas Ciprián polgármester köszöntötte.

- Minden nemzet és minden város történetében vannak olyan nagy, sorsdöntő pillanatok, amikor a közös cselekedeteink nem csupán itt és most, a mi életünkre érvényesek, hanem meghatározzák gyermekeink, unokáink és az utánuk következő nemzedékek életét, gondolkodását is. Ezen döntések súlyát mi, soproniak is átérezzük, hiszen 1921. decemberében arról kellett döntenie városunknak, hogy hűséges marad-e ahhoz a hazához, amelynek közel ezer éven át volt kapuja és egyben legszebb bástyája - kezdte a polgármester.