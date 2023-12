A Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója, Szabó Róbert elmondta, a Bibliában leírt nap- és holdfogyatkozások, valamint a hozzájuk kapcsolódó események időpontja napra és percre pontosan kiszámolható.

– Azt gondoljuk ma, hogy a Szaturnusz és a Jupiter, a Naprendszer két meghatározó bolygójának együttállását látták betlehemi csillagnak a napkeleti bölcsek. A múlt jelenségei megismétlik önmagukat, ezeket előre tudjuk jelezni. A két bolygó együttállása legutóbb 2020 karácsonyán volt megfigyelhető – kezdett bele a csillagász a soproni előadásán. Hozzátette, a Bibliában egy alapos és pontos leírás található az égi jelenségről.

– Az ókori népek úgy gondolták, hogy a Jupiter és a Szaturnusz királyi égitestek, illetve utóbbi bolygót a zsidók csillaga­ként tartották számon. Ma már nem nagyon hiszünk az asztrológiában, de az ókori népeknek a csillagkép azt üzente, hogy megszületett Jézus, a zsidók királya. Az ókori bölcsek, akik valószínűleg mezopotámiai csillagászok, tudósok voltak, úgy értelmezték az égi jelet, hogy Izraelbe kell indulniuk, hogy a megszületett Megváltónak hódoljanak – részletezte Szabó Róbert.

– A Naprendszer egy viszonylag lapos korong, ahol a bolygók az égen egy vonal mentén mozognak különböző sebességgel, és időnként utolérik egymást. Körülbelül nyolcszázhatvanegy évente történik az meg, hogy a Jupiter és a Szaturnusz ugyanabban a csillagképben áll.

A Jupiternek tizenkét év a keringési ideje, a Szaturnuszé pedig húsz év, így néhány évtizedenként közel kerülnek egymáshoz. Emellett mindkét bolygó a Holddal, a Vénusszal és más égitestekkel is együttállásba tud kerülni. Az égi jelenség legutóbb 2020-ban volt megfigyelhető, amikor ugyan a koronavírus-járvány négy fal közé zárt, és az adventi időszakban eléggé felhős volt az időjárás is, de a jelenséget meg lehetett figyelni az esti órákban Magyarországon is – ismertette a csillagász.