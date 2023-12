Csütörtökön a Glück-iskolában folytatódott a megmérettetés: ott négy szakágban, tizenkét kategóriában versengett hatvanhárom diák.

A verseny megálmodói, Czakó Csaba és Kulacs Zoltán örömüket fejezték ki, hogy a tizenhatodszorra megszervezett megmérettetésnek presztízse lett. A rendezvény lehetőséget biztosít a vállalkozóknak, hogy találkozzanak a jelen tanulóival, a jövő munkavállalóival, és felmérjék tudásukat.

Az alkalomra a Glück-iskola ünnepibe „öltözött”, ahogy a diákok és oktatóik is.

– Hetek óta lelkesen készülnek a diákok a versenyre, van izgalom, ugyanakkor hazai pályán mérhetik fel tudásukat. Ez az esemény jó előválogató is a következő országos versenyeinkre – tudtuk meg Bakos Bulcsú igazgatótól és Preisinger Tibor szakmai igazgatóhelyettestől.

Az iskola oktatói elmondták, hogy ez a verseny összekovácsoló erőt jelent a diákok és felkészítőik között, a fiatalok szakmailag is fejlődnek. Sokan már kilencedikesként is kipróbálták magukat.

A versenyszámok többsége a karácsonyra épült, de újdonságként például a spanyol kultúrába is ízelítőt nyújthattak. Ennek apropója, hogy a turisztikai képzésben idéntől spanyolul is tanulnak a diákok. A Karácsony Kupához nyílt nap is kapcsolódott, a nyolcadikos diákok tekinthettek be az iskola életébe.

Pénteken a Bolyai-iskola diákjai adhattak számot tudásukról: ott a logisztika és az informatika terén öt-öt háromfős csapat mérkőzött.

– Második éve csatlakoztunk a kamara által kezdeményezett Karácsony Kupához. Iskolánk jelmondata „Hagyomány és megújulás” hűen visszatükrözi azt a szellemiséget, melyet nagyszerű elődeink alapoztak meg az elmúlt évtizedekben,ugyanakkor folyamatosan változni is szükséges, megfelelve a kor kihívásainak – hangsúlyozta Bernát Rita, a Bolyai Technikum igazgatója. Érdeklődésünkre elmondta, hogy az informatikus diákok előzetes feladatként weboldalt készítettek, amit a versenyen be kellett mutatniuk, a logisztikus tanulók pedig feladatsort oldottak meg és a kiválasztott témában prezentációval készültek.

– Ismét remekeltek a jelentkezők, amihez gratulálok – értékelt a zsűri elnöke, Csalló Gábor, megjegyezve, hogy mindenki nyertes, aki nevezett a versenyre. A zsűri tagjai az egyes kategóriákban külön is elmondták a véleményüket, megosztották tapasztalataikat, jó tanácsaikat a fiatalokkal.





Fotó:

A Bolyai-iskola első díjasai a verseny szervezőivel Fotók: Kerekes István