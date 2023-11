Magyarországon minden tizedik baba koraszülöttként jön a világra. Ma már a betöltött 24. terhességi hét jelenti az élveszülés alsó határát, életfunkcióját tekintve azonban minden, a 37. terhességi hét előtt született újszülött koraszülöttnek számít. Az anyaméhben kimaradt fejlődésüket - érettségi állapotuktól függően - mesterségesen kell hozzápótolni. November 17-én az idő előtt született csöppségek és családjaik kerülnek a figyelem középpontjába, és falatnyi zoknikból álló füzérek, horgolt polipok, lila ruhadarabok, violaszínbe burkolózott épületek - érzékletes szimbólumok, melyek az év egyik kiemelkedő eseményét, a koraszülöttek világnapját hirdetik.

A Soproni Gyógyközpont PIC részlege II-es szinten akkreditált, ami azt jelenti, hogy az osztályon a betöltött 34. terhességi hét után született koraszülötteket, valamint az ikerszülésből, toxémiás várandósságból, diabéteszes édesanyák terhességéből született újszülötteket kezelik a szakemberek.

- A koraszülött érkezése mindig váratlan helyzetet teremt egy család életében. A szülészet és az újszülött ellátás részéről összehangolt csapatmunkát igényel, hogy megpróbáljuk megadni a maximális biztonságot és esélyegyenlőséget az idő előtt érkezett babáknak. Az a célunk, hogy az ő esetükben is csökkentsük a megszületés utáni szeparációt, ennek érdekében a rendelkezésünkre álló emberi és eszközbeli kapacitásokat maximálisan kihasználjuk – hangsúlyozta dr. Betuker-Kámán Csilla csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos. - Az újszülött és koraszülött ellátásban családbarát elveket követünk. PIC részlegünkön is lehetőséget biztosítunk az édesanyáknak, hogy folyamatosan kisbabájuk mellett legyenek. Ösztönözzük a kolosztrum (előtej) gyűjtést, a korai mellre helyezést, a „kenguruzást”, bevonjuk az anyukákat az ápolási feladatokba, ezáltal segítjük a korai kötődés kialakulását és csökkentjük a szeparációs időt. Közvetlen kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel, a PIC munkatársainak odaadó és kitartó munkája mellett ugyanis rendkívül fontos a hozzátartozók folyamatos jelenléte, szeretete és támogatása – részletezte.

A koraszülés az esetek többségében nem jósolható meg előre, de vannak olyan rizikófaktorok, amelyek kiküszöbölhetők. Ezek elsősorban életmódbeli tényezők. A káros szenvedélyek mellőzésével, a rendszeres várandósgondozáson való részvétellel, a szakorvosi javaslatok betartásával csökkenteni tudjuk a koraszülés esélyét. – részletezte Dr. Betuker-Kámán Csilla, majd kitért arra is, hogy nemcsak a várandósságra és a szülésre, hanem a gyermekágyas időszakra, a baba érkezésére is tudatosan készülni kell. Ahhoz, hogy segítsük a koraszülöttek és újszülöttek külvilági adaptációját, a korai kötődés kialakulását, minden anyukának tisztában kell lenni az újszülöttek valódi, élettani igényeivel. Ebben a tanulási folyamatban is segítjük a kismamákat – tette hozzá.

A koraszülöttek világnapjáról minden évben megemlékeznek a kórházban is. A PIC részleg ilyenkor egyedi díszítést kap, a szakemberek a koraszülött ellátás szimpátiaszínébe, lilába öltöznek. Ezzel fejezik ki együttérzésüket az érintett családokkal.

Az idei koraszülöttek világnapjára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat soproni csoportja is meglepetéssel készült. Saját készítésű, speciális fonalból horgolt polipokat ajándékoztak a gyógyközpont PIC részlegén kezelt babáknak. A figurák koraszülött osztályokon való alkalmazásának ötlete Dániából indult, a kezdeményezés követői úgy tartják, hogy a színes, barátságos állatok jelenléte, köldökzsinórra emlékeztető csápjaik nyugtatóan hatnak a babákra.

Az előző évek hagyományainak megfelelően november 17-én városunk jelképe, a soproni Tűztorony is lila megvilágítást kapott.