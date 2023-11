A Győr-Szol Zrt. megkezdte a város közterületein található fák lehullott lombjának takarítását. A munka azokban az utcákban indult, amelyekben nagyobb, idősebb fák találhatóak, ezeken a szakaszokon tűntek fel először a közszolgáltató gépei és munkatársai. Hat nagy teljesítményű lombszívó és seprő autó járja a várost, 4-5 fős csoport kíséri a gépeket, kézi erővel is segítik a gyűjtést. A lombgyűjtő brigádok az elmúlt időszakban Révfaluban, Sziget-Újvárosban, a belvárosban, Marcalváros I-II-n és Nádorvárosban dolgoztak. A zöldterületeken a nyáron fűnyírásra használt, de a lomb hatékony összegyűjtésére is alkalmas, többfunkciós kisgépek is dolgoznak.

A levélhullás a korábbi évekhez képest később kezdődött, az fák lombvesztése várhatóan az első fagyok után válik igazán intenzívvé. A lombgyűjtési program összeállításánál a Győr-Szol kiemelt figyelmet fordít azokra a területekre, ahol gyalogosközlekedés, járműforgalom zajlik. Az utcai sorfákkal szegélyezett részeken korábban és nagyobb gyakorisággal végzik a munkát, mint a fákkal övezett zöldterületeken, ahol később kezdődik meg a gyűjtés.

Az egyszerre, nagy mennyiségben lehulló leveleket a város teljes területéről nem lehet egy-két nap alatt összegyűjteni és elszállítani. A közszolgáltató dolgozói valamennyi érintett városrészbe eljutnak, az előre meghatározott program teljesítésének időszakában a lakosság türelmét kérik.