Ruff Gábor 2007-ben végzett a Széchenyi István Egyetem környezetmérnöki szakán, majd 2010 decemberében kezdett dolgozni területi felügyelőként. Kezdetektől ellátja a Concó és a Bakony-ér vízfolyások vízgyűjtő területein a szak- ágazati, üzemelési, fenntartási munkák tervezését, irányítását. 2013-ban, a dunai „évszázad árvize” idején műszaki irányítóként vett részt a védekezési munkák szervezésében és lebonyolításában, majd 2014-ben a Kerka patakon kialakult árhullám elleni védekezésben töltött be jelentős szerepet. Bebizonyította, hogy idegen területen is hamar kiismeri magát és gyors, megfontolt döntéseket tud hozni. Jelenleg ellátja az Által-ér területi felügyelői munkáit is, emellett projektek felügyeletében is közreműködik. Ezek közül a legkiemelkedőbb az EuroVelo 6 kerékpárút építése.