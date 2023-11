A III. Győri klíma EXPO-n háromoldalú megállapodást írt alá az ECE Projektmanagement Budapest Kft. ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpont Igazgatósága képviseletében Róna Bálint centermenedzser, a győri Xantus János Állatkert képviseletében Tóth Zoltán marketing és kommunikációs munkatárs, valamint a 10 millió Fa Alapítvány képviseletében Bojár Iván András. Az együttműködés során az ÁRKÁD Győr menedzsmentje egyösszegű 2,5 millió forintos támogatást biztosított a 10 millió Fa Alapítványnak fák vásárlására és ültetésére, melyeknek a győri Állatkert ad otthont, ahol biztosítják a fák utógondozását.

A felajánlott pénzből az alapítvány konténeres fákat vásárolt, platánt, kőrist, hársfát. Most ősszel 23 fát ültetnek el az állatkertbe, a tavasszal pedig további 7 fa ültetését tervezik az állatkert egy új részének fásítására.

Az első fát ültette el pénteken délelőtt Radnóti Ákos alpolgármester, Róna Bálint centermenedzser Perjés Dorottyával, a 10 millió Fa Alapítvány győri koordinátorával.

Fotó: Csapó Balázs

Radnóti Ákos alpolgármester az eseményen elmondta, hogy a város csütörtökön kezdte meg a településen a faültetést, melynek keretében közel 500 fa és 3000 cserje kerül a város területére.

– Jó azt látni, hogy vannak olyan civil szervezetek is a városban, akiknek fontos környezetünk védelme, a környezetettudatosság. A 10 millió Fa Alapítványa korábbi években is végzett ilyen tevékenységet, akkor más helyszínre vittek fát. Most az Állatkert területére esett a választás, ami nagyon jó helyszín, hiszen itt folyamatos fejlesztések, bővítések vannak, így mindig van olyan terület, ahova szükség van fára. Ez az esemény is mutatja, hogy ha az önkormányzat a civil szervezetekkel, az itt működő cégekkel, vállalkozásokkal együtt dolgozik, annak jól látható jelei vannak – tette hozzá az alpolgármester.