A mosonudvari önkormányzat babacsomaggal köszönti a faluban az újszülöttek családját. Az elmúlt időszakban Rinczki Lajos András polgármesternek háromszor is feladata volt, hogy felkeresse a kisbabás szülőket. A községvezető persze nem bánja ezt és szívesen tesz eleget kötelességének.

– Szeretnénk ezzel is segíteni a fiatalokat, ez egyfajta kezdőcsomag a babaápoláshoz – mondta a Kisalföldnek Rinczki Lajos András. – Nagyon szívesen adjuk, már csak azért is, mert a falu lélekszáma sajnos egyelőre fogy. Próbáljuk idecsábítani a fiatalokat, de gondot okoz, hogy egyelőre nincsenek építési telkeink. Ezen dolgozunk jelenleg is. Az önkormányzatnak volt két olyan házhelye, amiből tudtunk négy, hat-hétszáz négyzetméteres, összközműves telket kialakítani és ezeket kedvezményes áron értékesítettük. Valamennyit helyi fiatalok vásárolták meg.

A polgármester a Kisalföldnek kifejtette: két évvel ezelőtt Mosonmagyaróvárral ejtettek meg egy területcserét, így van lehetőségük egy új utca megnyitására. A gazdasági helyzet azonban, jegyezte meg Rinczki Lajos András, nem teszi lehetővé egyelőre, hogy elvégezzék a telekkialakításokat, közművesítéseket.