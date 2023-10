Figyelnek a szükséges engedélyekre 2 órája

Farkas Ciprián polgármester: visszakapják a Fertő-partot a soproniak

Mint azt mi is megírtuk, a Fertő tónál zajló beruházás környezetvédelmi engedélye ügyében a Győri Törvényszék új eljárás lefolytatását írta elő a kormányhivatal számára. A projekt által érintett terület állami tulajdon, de Sopron város közigazgatási területét képezi, és egyébként is a soproniakat érinti leginkább a beruházás körüli huzavona. Farkas Ciprián polgármestert arra kértük, járjuk újra körül, hogy áll most a beruházás, mi a terv, mikor mehetnek újra a soproniak a Fertő-partra?

Farkas Ciprián: Célunk Sopron turisztikai vonzerejének növelése. – Ahhoz, hogy megértsük a helyzet fonákságát, érdemes kicsit messzebbről indulni – mondta Farkas Ciprián. – A terület, amelyről most beszélünk, egy mesterségesen létrehozott része a Fertő-partnak. Nem természetes képződmény, hanem feltöltött terület, ahova sokáig csak útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal lehetett egyáltalán elmenni. A rendszerváltozás után pedig kaotikus állapotok uralkodtak. A gondozatlanság mellett a jogi viszonyok is rendezetlenek voltak, mindenféle szokásjog, bérleti jog, használati jog keveredett. Nos, ezt a területet érinti az az alapkoncepció, amelynek lényege, hogy a Fertő tó lehetőségeit a magyar polgárok ugyanolyan színvonalon élvezhessék, mint az osztrák polgárok a saját területükön évtizedek óta. A magyar kormány hozzon létre tiszta jogviszonyokat, kerüljön teljesen állami tulajdonba annak érdekében, hogy lehessen rá állami forrásokat költeni, így megvalósulhassanak a régóta várt elképzelések. Még egyszer: mesterségesen kialakított területről beszélünk. A tervek elkészültek, ezekben szerepel egy korszerű strand medencékkel, hajóállomás, hajókikötő, vitorláskikötő, horgászkikötő, kempingek, sportpályák, kulturált parkolók, ökopark és egy ökocentrum, opcionálisan szálláshely-szolgáltatással. A kivitelezés is megkezdődött, végeztek a mélyépítési munkálatokkal, valamint elkészült az északi oldalon a kikötő. – Itt állt meg a projekt – mondta Farkas Ciprián. – Jött az orosz–ukrán háború, az ezt követő elhibázott brüsszeli szankciók, az elrugaszkodott energiaárak. Ugyanakkor – főként a baloldal lobbitevékenységének köszönhetően – hazánk nem fér hozzá a jogos uniós forrásokhoz. Ebben a költségvetési helyzetben mit tehet a kormány, bizonyos kormányzati beruházásokat átmenetileg parkolópályára helyez, hogy képes legyen fenntartani a rezsicsökkentést és a családtámogatási rendszert, valamint finanszírozni a megnövekedett honvédelmi kiadásokat. Nem mond le róluk végleg, csupán addig, amíg a gazdasági lehetőségek újra módot nem teremtenek a folytatásra. Ilyen többek közt a Fertő-part-projekt is. Viszont ez nálunk azt eredményezte, hogy a soproniak négy éve nem tudnak kimenni a Fertő tóhoz. Ezért, amikor június elején találkoztam Lázár János építési és beruházási miniszterrel itt a Fertő-parton, tettünk néhány vállalást. Az első, hogy egy ideiglenes infrastruktúra kiépítésével jövő kora tavaszra átadjuk az északi kikötőt, hogy a vitorlásélet megindulhasson, lehessen kiajánlani a kikötőhelyeket, hogy a hajótulajdonosok ne máshova vigyék a hajói­kat. A második vállalás, hogy ezzel egy időben a minisztérium előkészíti egy tervezési és közbeszerzési eljárás kiírását, hogy a Fertő-part első üteme megvalósulhasson. Vagyis elkezdődne a strand, a hajóállomás, az ökocentrum és az ökopark kivitelezése. A tervezés már tart, a szükséges engedélyek iránti kérvények benyújtása folyamatban van. Mi azért dolgozunk, hogy visszaadjuk végre a Fertő-partot a soproniaknak belátható időn belül, és legalább azokat a szolgáltatásokat újra igény­­be vehessék – jobb minőségben –, amelyeket régen. A polgármester hozzátette: ez a minimális első cél, ami úgy készül el, hogy arra később ráépülhessenek és megvalósulhassanak az eredeti tervben szereplő elképzelések is. Jelenleg is azon dolgoznak – tette hozzá –, hogy minden szükséges vízjogi, természetvédelmi és egyéb engedély ehhez meglegyen, hogy újabb perekkel ne lehessen tovább fékezni a megvalósítást. – Tudjuk, hogy a politikai ellenfeleink árgus szemmel figyelnek, a Soros-szervezetekkel és azok anyagi támogatásával folyamatosan gáncsolják a tervek megvalósítását, miközben a képviselőik azt kérdezik álságosan: mikor készül el, amit ígértetek? Ezért is fokozottan ügyelünk a létező összes előírás maximális betartására. És bár ahogy kezdtem, ez egy mesterségesen kialakított terület, mégis úgy teszünk, mintha kiemelt természetvédelmi te­rület lenne. A baloldali pártok és szervezetek ugyanis – a politikai haszon reményében – továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék ezt a soproniak által régóta várt fejlesztést. Farkas Ciprián azt is el­mondta, mit jelentene ez a fejlesztés a térségnek és a vá­­rosnak. – Egy új attrakciót. A célunk az, hogy Sopron turisztikai vonzereje tovább növekedjen, túlmutasson a belvároson és a Tűztornyon. Az M85-ös gyorsforgalmi autóúton már kényelmesen elérhetőek vagyunk, de kell valami még, ami a hangulaton és a szépségen túl is idehozza az embereket. Ez lenne a Fertő-part mint új élménycentrum, amely Sopron, a Fertő-kultúrtáj, Eszterháza, a bor és a gasztronómia együttesével verhetetlen kombináció lesz a hazai turisztikai kínálatban.

