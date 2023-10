– Az állam egyik feladata, hogy részt vállaljon a szociális gondozásban, amit az elmúlt évtizedekben nagy létszámú szociális intézményekben tett. Ez a szemlélet mára megváltozott, helyette a magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításának megvalósítása a cél – emelte ki lapunknak dr. Szopka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vármegyei igazgatója.

– Ilyen környezetben lehetőségük van az ellátottaknak önálló életvitel kialakítására, megváltozik a feladatellátás módja és javul annak minősége. A lakók aktívabban részt tudnak vállalni saját életük irányításában. A támogatott lakhatás mint ellátási forma abban is különbözik, hogy a különböző kistelepüléseken megépült lakóházak által a helyi közösségi életbe is jobban be tudnak kapcsolódni az érintettek – hangsúlyozta dr. Szopka Zsolt.

A pásztori Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény ellátottjai Bodonhelyen, Bágyogszováton, Pásztoriban, Sopronnémetiben, Szilsárkányban és Vágon költözhettek új lakóépületekbe. A projektet 1,531 milliárd forintos, európai uniós forrásból valósították meg.

Ronts Gábor, Pásztori polgármestere lapunknak elmondta, hogy a településen korábban is éltek ellátottak, a központi épületben összesen 102-en.

– Közülük költözhettek be tíz kisebb-nagyobb családi házba Bodonhelytől Vágig. Támogattuk a fejlesztést a faluban, két önkormányzati tulajdonban lévő telket adtunk ingyen az építkezéshez a fenntartónak. Ezzel a község is jól jár, hiszen több a munkalehetőség, ami szintén elengedhetetlen. A 400 lelkes községben 50 főt foglalkoztat az intézet több munkakörben, többségük helybéli. Emellett a lakók is modernebb és családiasabb környezetbe kerülhettek – fejtette ki Ronts Gábor, aki szerint Pásztori befogadó közösség, soha nem volt gondjuk a szociális intézmény lakóival. A településen épült két lakóházba cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt állók költöztek, akik csak nővéri kísérettel hagyhatják el otthonukat.

Az Alpokalja Integrált Szociális Intézmény, a peresznyei Mozaik Szolgáltató Központ és Idősek Otthona férőhelyeinek kiváltására 779.597.607 forintos támogatást kapott, szintén a Széchenyi 2020 programban. A 72 ellátott Horvátzsidányban, Zsirán, Tormásligeten, Szakonyban és Undon költözött családias, akadálymentesített épületekbe.

– A két projekt összesen 174 rászorulónak adott új otthonokat. Összesen 16 lakóépületet építettünk meg, amelyek 7, 8 és 12 férőhelyesek, a vármegye különböző településein – összegezte számokban az igazgató a két nagy fejlesztést.

A pályázati támogatással új típusú, az ellátottak érdekeit képviselő támogatott lakhatási forma jött létre. Ehhez kapcsolódóan szolgáltatásfejlesztésre is jutott támogatás, így bővítették és modernizálták a nappali ellátást, a fejlesztő foglalkoztatást, a támogató szolgálatot, a házi segítségnyújtást, az étkeztetést és a mosodai szolgáltatást is.