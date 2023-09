A Mosonmagyaróvári Atlétikai Club elnöke, dr. Kiss Krisztián néhány évvel ezelőtt a pálya fejlesztéséért közvetlenül fordult a szakági szövetség elnökéhez, Gyulai Miklóshoz, hogy a kiemelkedő eredményekkel rendelkező mosonmagyaróvári egyesület sportolói a nívójuknak megfelelő környezetben készülhessenek. A sportpálya elavult, helyenként balesetveszélyes, versenysportra alkalmatlan salakos felülete a minőségi és biztonságos testedzést, sem a versenysport, sem a tömegsport szám ára nem tudta már biztosítani. Egyértelmű volt tehát az igény a megfelelő színvonalú tárgyi feltételek megteremtése iránt. A Magyar Atlétikai Szövetség az első pillanattól kezdve pozitívan fogadta a megkeresést és a támogatását fejezte ki, így a sportpálya teljes rekonstrukciója megvalósult. Az atléták az új pályához megépült csarnokban új öltözőket, szertárt és konditermet is birtokba vehettek.

A pályát szombaton Nagy István agrárminiszter és Árvay István mosonmagyaróvári polgármester jelenlétében adták át, de megjelent többek között a mosonmagyaróvári születésű Szabó Nóra, aki a maratonfutás csúcsdöntése után az atlétikai világbajnokságon is eredményesen képviselte hazánkat.

– Az álomból valóság lett, nagy hittel, akarással és elszánással – összegzett Nagy István agrárminiszter, aki egy felajánlással is érkezett: legyen egy nap, amikor a város iskoláinak diákjai összemérhetik magukat, és ő biztosítja a verseny támogatását.

Árvay István polgármester arról beszélt, hogy büszke a mostani látványra, mert diákként maga is itt sportolt, egészen más körülmények között. A további tervek között említette egy futófolyosó és multifunkcionális pálya létrehozását.

Gyulai Miklós személyesen nem tudott részt venni, de gondolatait dr. Kiss Krisztián tolmácsolta. A szövetség elnöke szerint európai színvonalú komplexumot sikerült létrehozni a kézilabda és az atlétika számára Mosonmagyaróváron. Említést tett a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club NB1-es csapatának sikeréről, ahogy a város jeles atlétáiról is, Bauer Rudolftól Szabó Nóráig, valamint Nagy Rékáról, aki a transzplantáltak Európai és Világjátékán jeleskedett.

A város tulajdonában álló sportpálya egyúttal a mindennapi testnevelés színtere is, szorgalmi időszakban két közép- és két általános iskola napi szinten közel 500-600 tanulója használja a területet, illetve a szabadidő és tömegsport is újabb 50-100 aktív életet élő embert, sportolót jelent naponta.

A város egyben kistérségi központ is, a Városi Diákolimpia és a Városkörnyéki Diákolimpia küzdelmei, a városi és városkörnyéki iskoláknak szervezett Kölyökatlétika versenyek, továbbá az egyesület által életre hívott Háromváros versenysorozat is a sportpályán zajlanak.