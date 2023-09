Zsebbe vágó volt a téma, a civil szervezetek az aktuális Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati lehetőségeiről, annak kiírásáról tájékozódhattak a szakemberekről. Nagy volt az érdeklődés, több mint százan hallgatták az előadásokat.

Nagy érdeklődés övezte a tájékoztatót, a konferenciaterem nézőtere megtelt civilekkel. Fotó: Kiss T. József

Mint azt Kancz Csaba főispán köszöntőjében kiemelte, nem mindennapi esemény, hogy így megtelik a kormányhivatal konferenciaterme. Több mint százan hallgathatták Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár és a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Konzultáció Főosztálya munkatársainak tájékoztatóját. A főispán örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a NEA-tájékoztatósorozat a vármegyéből indult idén is. „Büszkék lehetünk arra, hogy a civil szervezetek sikeresen pályáznak, többek között a kultúra, a sport és a hagyományápolás területén tevékenykednek. A helyi közösségek »életét« viszik előre, sok hasznos információ­val gazdagodva” – tette még hozzá Kancz Csaba.

Szalay-Bobrovniczky Vince kiemelte, pozitív, hogy évről évre tudják növelni a NEA-támogatások összegét. Az idén ez a keretösszeg nem egészen 14 milliárd (13,89 milliárd) forint, amelyre többek közt a vármegye civil szervezetei is pályázhatnak a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak keretén belül. Ez a keret­összeg a 2013-ban indított 3,38 milliárdhoz képest évről évre növekszik.

Az október 2-án 14 órától nyíló pályázatokról elmondható, hogy az eddigiekhez hasonlóan idén is egyszerűsített és összevont kategóriában lehet pályázni. Az egyszerűsített kategóriában maximálisan négyszázezer forintra lehet pályázni, ami a tavalyihoz képest 50.000 forint többlet­összeget jelent a nyertes szervezetek számára.

Kecskés Péter főosztályvezető az előző évi NEA-pályázatok szám­adatait, tapasztalatait ismertette, kitért a Komárom-­Esztergom vármegyei vonatkozásokra is. Egyszerűsített kategóriában 78 pályázatot küldtek be a vármegye civiljei, ebből 69 pályázat minősült nyertesnek, 23.984.217 forint összeggel. Ez több mint háromszorosa a 2019. évi összegnek. Komárom-Esztergom vármegyében az összevont támogatás tekintetében több mint százmillió forint (100.066.309) volt 2023-ban a nyertes pályázatok forintösszege. Ez az összeg hozzávetőleg kétszerese a 2019. évinek. Dr. Kecskés Péter főosztályvezető a NEA-támogatások tapasztalatain túl a szeptember 1-jén megjelent Városi Civil Alap-pályázatokra is felhívta a figyelmet, melyek az 5000 fő feletti településeken működő szervezeteknek jelentenek segítséget.

Ezek után dr. Kisida Tamás jogi referens beszámolt a Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság civil területet érintő szakmai programjairól, eseményei­ről. Valamint biztatta a szervezetek jelen lévő képviselőit, éljenek a civilközpont-hálózat nyújtotta szolgáltatásokkal és keressék a civil központok helyi programjait.

Az előadásokat Lakatosné Kiss Edit pályázati referens tájékoztatója zárta, aki hasznos gyakorlati tapasztalatokat, információkat osztott meg az október 2-án induló NEA-pályázatokkal kapcsolatosan.

Lamatsch János, a Sprint Futóklub elnöke elmondta, a szabadidősport területén tevékenykednek. Idén negyven­éves a szervezetük, sok saját rendezésű futóversenyük van, de szívesen eljárnak más társszervezetek sportos eseményei­re is. Rendszeresen pályáznak, több-kevesebb sikerrel. A klubházukat szeretnék felújítani.