Talán a hozzá legközelebb álló ember szájából hallhattuk a közelmúltban, hogy Borkai Zsolt sajnos egy nagyon befolyásolható ember. Nos, a kérdés ebben az esetben is felmerül: vajon kik befolyásolják most a korábbi kiváló sportolót? Kik azok, akik gerjesztik benne az indulatot, akik rossz tanácsokkal látják el, akiknek semmit nem jelentenek Győrben azok a sportolók, sportvezetők, akik most szabad prédának lettek odahajítva egy politikai harcban? A válasz nem egyszerű, mert nem mindig láthatók azok, akik közvetlen vagy közvetett hasznot remélnek ebből a „húzzunk le még néhány bőrt erről az emberről” játszmából.