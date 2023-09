Elsőként dr. Juhász György rektor köszöntötte a jelenlévőket, ismertetve az elmúlt évek legnagyobb kihívását, a pandémia alatti online oktatást, majd a mindennapi élethez való visszatérést. Beszélt az egyetemen zajló fejlesztésekről, többek közt a Sirály kollégium felújításáról, a tanárképző karon jelenleg is folyamatban lévő munkálatokról és az energiatakarékosságot célzó beruházásokról.

Dr. Juhász György rektor ismertette az idei beiratkozási adatokat, melyek október 31-ig még változhatnak.

„Nem kezdődhet új tanév a Selye János Egyetemen anélkül, hogy ne ismertessük a beiratkozási adatokat. Az elhangzó adatok azonban még nem véglegesek, hiszen a hallgatói létszámokat országosan október 31-ével véglegesítik. A most induló akadémiai évben összesen 1648-an iratkoztak be egyetemünkre, közülük 1191 nappali képzésre, tehát hallgatóink több mint 72%-a nappali képzés formájában folytatja tanulmányait. A tanárképző karnak 766 (473 nappali) hallgatója, a gazdaságtudományi és informatikai karnak 829 (666 nappali) hallgatója, míg a református teológiai karnak 53 (52 nappali) hallgatója lesz. Oktatói állományunk jelenleg 127 tanárból áll, kutató munkatársaink száma hat. Az egyetem munkavállalóinak száma – az adminisztratív és üzemeltetésben dolgozókkal együtt – összesen 234, így továbbra is az egyik legnagyobb munkáltatónak számítunk ebben a régióban” – ismertette a rektor.

Az 1648 gólya három karon kezdi meg egyetemi tanulmányait, a hallgatók nagy többsége nappali képzésben részesül.

Dr. Juhász Györgyöt a város polgármestere, Keszegh Béla váltotta a pulpituson, aki kiemelte: az utóbbi időben szétzilálttá vált a közösség, a fejlődéshez, összetartozáshoz pedig jó szakemberekre van szükség. „Bizakodó vagyok, amikor látom a beiratkozási számokat. Arra kérlek benneteket, kedves gólyák, hogy egyetemi tanulmányaitok alatt legyetek kritikusak, kérdőjelezzetek meg mindent, amit hallotok. Ha mindent elfogadunk, amit készen elénk tesznek, akkor az a társadalom hanyatlását okozza. Vegyétek körül magatokat jó emberekkel, olyanokkal, akik inspirálnak, akikkel jó beszélgetni, jó elmenni sörözni. Utazzatok sokat, lássatok világot, de aztán gyertek vissza a szülőföldetekre” – fogalmazott a városvezető.

Keszegh Béla beszédét követően a rektori díjak átadására került sor, majd az egyetem alapító rektorának, Albert Sándornak a gondolatait tolmácsolta dr. Bukor József docens.

„Úgy tartják, hogy álmodni nemcsak szabad, de kell is. A felvidéki magyarság annak idején saját egyetemet álmodott, és több mint nyolc évtizedet vártunk, míg álmunk beteljesült. De nagyon akartuk, ezért az álomból valóság lett. Húsz esztendővel ezelőtt, 2003. október 23-án a szlovák parlament megszavazta a komáromi Selye János Egyetem megalapításáról szóló törvénytervezetet, ami egyúttal az egyetem alapítólevele is. Abban az időben ezt úgy értékeltük, hogy ez maga a jövő! Nem a kiteljesedés, nem az út vége, sokkal inkább egy ígéretes út kezdete. Mi megteremtettük a lehetőséget, de az úton önöknek/nektek kell végigmenni. Önöktől/tőletek függ, hogy az egyetem mennyire lesz siker- sztori. De meggyőződésem, hogy az lesz!” – üzente az egyetem első rektora.