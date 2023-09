A hagyományosan szeptemberben megrendezett Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényekkel arra ösztönzik a közlekedőket, hogy az egyéni közlekedési eszközök helyett vegyék igénybe a fenntarthatóbb, zöld közösségi közlekedést. Ehhez kapcsolódóan az Építési és Közlekedési Minisztérium kezdeményezésére a MÁV-START és a GYSEV járatain ingyenes a kerékpár szállítása, az erre alkalmas járatokon, beleértve a TramTrain-t is.

A díjmentes kerékpárjegyek a vasúti pénztárakban, – egyéb fizetős jeggyel együtt az automatákból és az online felületeken –, illetve a vonat fedélzetén pótdíj nélkül (ha egyébként menetjeggyel vagy bérlettel rendelkezik) megváltható. A kerékpárjegy viszonylata az utas menetjegyének viszonylatával egyezően váltható meg.

Szeptember 22-én, az Autómentes Napon a MÁV-VOLÁN-csoport és a GYSEV játarain a helyközi közlekedésben 990 forintért megváltható "Autómentes napijeggyel" lehet utazni. A napijegyet aznap minden online csatornán, jegykiadó automatában, a pénztárakban és a Volánbusz-járatok fedélzeten is meg lehet vásárolni. A kedvezményes napijegy kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe, csak helyközi járatokon. 1. kocsiosztály igénybe vétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni, a MÁV-START, a GYSEV és a Volánbusz járatain, valamint a szükséges helyjegyeket és felárakat (pl. autóbuszokon távolsági kiegészítő jegyet) is meg kell vásárolni a jegy mellé.

A Volánbusz egyes helyi járatain szintén kedvezmények várják az utasokat: Bonyhádon, Dunaújvárosban, Sopronban és Szentesen szeptember 22-én, míg Ajkán, Baján és Csongrádon szeptember 16. és 22 között mindenki díjmentesen utazhat a helyi járatokon. Szegeden szintén szeptember 16. és 22. között, egy személygépkocsi érvényes forgalmi engedélyének felmutatásával két felnőtt és három gyermek veheti igénybe menetjegy váltása nélkül a helyi buszokat.

Az Európai Mobilitási Hétvégén, szeptember 16-án és 17-én a MÁV-VOLÁN-csoport is képviselteti magát. A cégcsoport standjával Budapesten, a Kálvin tér közelében felállított sátorban találkozhatnak majd az érdeklődők szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között. A standon gyermekfoglalkoztató programokkal, vasútbiztonsággal kapcsolatos edukációs játékkal, kvízzel és különféle ajándékokkal várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A helyszínen a MÁV-VOLÁN-csoport munkatársai a vasúttársaság állásajánlataival, kvízekkel, pályaorientációt támogató tájékoztatóval segítik az érdeklődőket. A Budapesti helyszín mellett a Volánbusz munkatársai Győrben, Szegeden és Székesfehérváron is részt vesznek az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó eseményeken. Székesfehérváron 16-án, szombaton egy elektromos Ikarus 120e típusú autóbuszt, Szegeden 22-én, pénteken egy BYD K9UD típusú, szintén elektromos meghajtású járművet állít ki a társaság, Győrben pedig telephelylátogatás, illetve különjáratok is rendelkezésre állnak majd az önkormányzattal közös szervezésben.