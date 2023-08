– Az átadóval a munka nem áll meg, ugyanis fenntartó egyházként az épület óvodán túli részeit is fel szeretnénk újítani az iskolások számára – mondta el az átadón Novák Géza oktatási főigazgató, a fenntartó Magyar Pünkösdi Egyház képviseletében.

Szeptember 1-től húsz ovis veszi majd birtokba az új helyet.

– Két csoportszoba készült el, de mivel minden kezdet nehéz, úgy döntöttünk idén csak egy csoporttal indulunk. Jelenleg húsz főt vettünk fel, ezt a létszámot szeretnénk majd huszonöt főre növelni, jövő szeptemberben pedig megnyitjuk a másik csoportot is – mondta el Lehotzky Józsefné intézményvezető, aki azt is hozzátette, már most túljelentkezés volt. – Az elhelyezkedés a szülőknek is kedvező, mivel közvetlenül az általános iskola mögött található. A gyerekek háromnegyede "testvérke", ami azt jelenti, hogy az idősebb testvér hozzánk jár iskolába. Nagyon örülünk, hogy tovább színesíthetjük Győr óvodai palettáját és várjuk a környéken élő vagy akár más városrészekből érkező gyerekeket. Az intézményi nevelés olyan, a mai világban fontos keresztény értékek mentén folyik, mint a tisztelet, a megbecsülés és a szeretet.