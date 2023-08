"Az osztrák sógor szennyvíztelepnek nézi a falut. Az árokba engedi ki a pöcét!" - hívták felháborodva hétfőn délelőtt falubelijei a dénesfai polgármestert. Takács Lajos azonnal a megadott helyszínre, a Kossuth utcába sietett és maga is meglepődött a látványon.

- A kerítésen keresztül, még nem csak nem is titkolva dugták ki a slagot, amiből büdös, sárga lé folyt ki, ami még habzott is az árokban. Undorító volt. Rögtön lefényképeztem, hogy bizonyítékom legyen. Közben kijött a tulajdonosok lánya is, és kérdőre vont, mit csinálok - újságolta a kisalfold.hu-nak a polgármester.

A bűzölgő sárga lé az árokban még habzott is.

Fotó: Takács Lajos, Dénesfa polgármestere

Takács Lajos elmondta: az osztrák állampolgárok évekkel ezelőtt vásároltak meg egy üresen maradt házat Dénesfán. Évente többször megjelennek, rendben tartják a portát, eddig nem volt velük probléma.

- Nem is értem, hogy gondolták, hogy a szennyvizet az utcára engedik ki. Ha ezt otthon, Ausztriában művelték volna, megnézhetnék magukat. Persze, én is megtettem a szükséges intézkedéseket - mondta felháborodva.

A községvezető a falu jegyzőjének küldte el a fotókat és kérte, hogy sürgősen intézkedjen.

Fotó: Takács Lajos, Dénesfa polgármestere

- Nagyon dühös voltam és követeltem, hogy azonnal állítsák le a szivattyút. Aztán hamar el is jöttem tőlük, nehogy olyan dolgot tegyek, vagy olyat mondjak, amit esetleg később megbánnék. Felháborító és megértem a szomszédokat. Ők különben utána hívtak is, hogy köszönik, behúzták a csövet az osztrákok - fogalmazott Takács Lajos.