A hagyományosan népszerű Benedek Elek Pedagógiai Karon továbbra is elérhető az óvodapedagógiai képzés, de új lehetőség is várja az érdeklődőket: az ősztől induló sportszervező alapképzési szak is izgalmas lehetőségeket nyújt a jelentkezőknek. Az erdőmérnöki kar unikális képzéseinek köszönhetően lehetőség nyílik a természetvédelmi és a vadgazda mérnök szakon önköltséges, vagy akár állami ösztöndíjas formában is tanulmányokat folytatni.