A TOP-os pályázaton nyert több mint 98 millió forintból három foglalkoztató csoportszoba, valamint egy tornaszoba újul meg, ezenkívül akadálymentes parkolót terveznek. Az elsődleges és legfontosabb mégis az, hogy a pályázati összegből a tetőzet felújítása megtörténjen, mert nagy esőzések alkalmával be­­ázik az épület.

Kicserélik a villamos rendszert, a felújítás során tervezik a világítótestek, falikapcsolók, aljzatok cseréjét és a vezetékek védőcsövezését is. A jobb energiafelhasználás érdekében acéllemez kompakt lapradiátorok fogják a hőleadást biztosítani az intézményben.

Modernizálják a vizesblokkot, így az épületfelújítás során az eredeti állapottal megegyező számban teljesen megújulnak a toalettek, mosdók, csaptelepek, falikutak, zuhanytálcák.

Korszerűsítik a belső közlekedési felületeket, és a pályázati forrásból eszközbeszerzés is megvalósulhat, az udvari játszótér fejlesztésére is fordítanak a befolyt pénzből.

Az önkormányzat célja a kisgyermekek testi, lelki és szellemi fejlődéséhez szükséges feltételek magas színvonalú biztosítása. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A tervek szerint már ősztől új köntösben és minőségi játszóparkkal fogadja a gartai tagóvoda az óvodásokat.