Mintegy kilencven parkolóhely válik fizetőssé heteken belül Mosonmagyaróváron: ezúttal a kulturális központ parkolójában. Erre egyébként régóta készültek, a technikai feltételeit azonban mostanra sikerült kialakítani. Már csak néhány apró simítás van hátra.

– A technikai feltételek a napokban már adottak lesznek, így ezt követően indíthatjuk a kéthetes próbaüzemet. Szeptember folyamán pedig már élesben fog működni a rendszer – tudtuk meg Kosár Tibortól, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetőjétől.

A részletek kapcsán Tóth Lászlót, a VÜF parkolási csoportjának vezetőjét is kérdeztük.

– A Flesch-központ parkolójának fizetőssé tételével szeretnénk segíteni a művelődési házba érkezőket abban, hogy le tudjanak parkolni, ha rendezvényre jönnek, illetve a környéken lakókat is. Számukra ötven éjszakai bérlet áll rendelkezésre, ezeket akkor lehet megváltani, ha már élesben működik a parkoló, várhatóan ezért majd 12 ezer forintot kell fizetni az év hátralévő részére. A rendszámtábla alapján kiállított bérlettel este 8 órától reggel 8 óráig lehet megállni a parkolóban – hívta fel a figyelmet Tóth László. Kiemelte: az első 30 perc mindenkinek ingyenes lesz, így például addig be is vásárolhatunk. A Flesch-központba rendezvényre érkezők kétórányi díjmentességet kapnak. Ebbe a parkolóba egyébként a városbérlet nem lesz érvényes. Szintén fontos, hogy január másodikán nulla órától december 23-án éjfélig kell itt jegyet váltani, óránként 300 forintos díjért, és ez az éjszakai órákra is igaz.

Év elejétől két új parkolóövezetet is kijelöltek: így az Erkel Ferenc utcában a posta előtti öblöt 15 parkolóhellyel, és szintén az Erkel Ferenc utcában a rendőrség melletti területet 37 parkolóhellyel. Azelőtt ezeken a helyeken ingyen állhattunk meg, most mindkét övezetet az 1. díjzónába sorolták. Tóth László szerint az előbbi helyen sok pótdíjat rónak ki, mert sokan megszokásból állnak meg, vagy úgy gondolják, csak pár percre lépnek be a postára. A rendőrségnél lévőt inkább hosszabb parkolásra használják, többen váltottak egy évre 12 ezer forintért lakossági ­bérletet.