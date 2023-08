Farkas Ciprián, Sopron polgármestere köszöntőjében kiemelte: vannak olyan események, amelyek csak az idő előrehaladtával válnak igazán értékessé, és vannak, melyek történelmi súlya már abban a pillanatban világosan látszik. A Páneurópai Piknik ez utóbbihoz tartozik. A történelmi képsorok pillanatok alatt bejárták a nemzetközi sajtót, a sopronpusztai események pedig visszafordíthatatlanná tették a szovjet birodalom bukását és Európa újraegyesítését. A polgármester Helmut Kohl kancellárt idézve hozzátette, ez volt az a nap, amikor Magyarország kiütötte az első téglát a berlini falból.

Patricia Lips, Németország parlamentjének CDU/CSU frakcióvezető-helyettese a hagyomány fontosságára emlékeztetett, amely stabilitást ad, ugyanakkor figyelmeztet is a lényeges dolgokra. A Páneurópai Piknik a szabadság, és a német-magyar kapcsolatok szimbóluma. A nagykövethez hasonlóan ő is kiemelte a szervezők bátorságát és a szolgálatot teljesítő határőrök szolidaritását. - Most a fiatalokon a sor - mondta - hogy megteremtsék a szolidaritáson alapuló, erős, békés és biztonságos Európát. Szavait a megemlékezésen jelen lévő Magyar-Német Nyári akadémia diákjaihoz is intézte, akik az 1989-es sorsfordító események hátterével, helyszíneivel ismerkedtek.