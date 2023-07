Július első hetében, kedden reggel érkeztünk a prof. dr. Dézsi Csaba András által vezetett kardiológiai osztályra a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházba. A hemodinamikai laboratóriumban fogadott minket az úttörő beavatkozás előtt dr. Sayour Amer kardiológus, aki a szívkatéterezést elvégezte.

Szétzúzzák a meszet

– Ez egy új módszer a szívkatéterezésben, amit világszerte már öt éve alkalmaznak, itt Győrben ez lesz az első – mondta dr. Sayour Amer. – Az intravascularis lithotripsia, magyarul éren belüli „kőzúzás” során egy ballont viszünk a koszorúérbe, összekapcsoljuk egy speciális géppel, ami impulzusokat ad le. Ahogyan folyamatosan érkeznek a hanghullámok az érfalba, az ott lévő mész megrepedezik, morzsolódik. Miután ez lezajlott, sokkal könnyebben tudjuk az eret tágítani, hogy be tudjuk rakni a hálót. Ha nagyon meszes a koszorúér, akkor sajnos nem lehet tágítani, ezzel a módszerrel viszont megszüntetjük a szűkületet. Nem kell hozzá speciális csapat sem, az asszisztenciának sincs szüksége továbbképzésre, elég, ha egyszer megnézi, hogyan zajlik a beavatkozás.

Megúszta a mellkasfelnyitást

Az egyszer használatos eszköz ára 1.200.000 forint, havonta 2–3 ilyen súlyos esettel találkoznak.

– Vannak módszerek ezen kívül is, mint például a rotabláció, amikor megfúrják a mészrögöt, de ebben az esetben ez sem segített volna, olyan mértékű a meszesedés. Ha nincs ez a módszer, akkor szívműtétre került volna sor, ez egy nagyon komoly, mellkasfelnyitással járó éráthidalás, ami az államnak is sokba kerül, mert egy ilyen műtét 4–5 millió forintos költséget jelent. Ha ez a beavatkozás sikerül, a beteg elkerüli ezt a nagy műtétet. A felépülés is sokkal gyorsabb, ez után a műtét után három nappal hazaengedjük, és bármit csinálhat gond nélkül. Ha mellkasnyitásra kerül sor, akkor legalább egy hónap lábadozás vár rá, ráadásul a kockázat is sokkal nagyobb. A beteg, aki a műtőben vár ránk, egy 65 éves, dohányos férfi, nagyon meszesek az erei. Gondolkodtunk, hogy elküldjük-e szívműtétre, vagy ezt a fajta beavatkozást végezzük-e el. Megbeszéltük vele, hogy első körben megpróbálunk neki segíteni ezzel az új eljárással. Tudja, hogy ő lesz az első, beleegyezett. Bizakodóak vagyunk, mert ennek a beavatkozásnak ritkán vannak szövődményei. Annyi történhet, hogy nem nyílik meg az ér. Akkor továbbküldjük – mondta közvetlenül a műtét előtt dr. Sayour Amer.

Éberen műtötték

A félórás beavatkozás során sokan figyelték az orvos mozdulatait. A beteg ébren volt, nem panaszkodott. Dr. Sayour Amer fáradtan, de boldogan jött ki a műtőből.

– Sikerült kitágítani ezt a hatalmas mésztömeget, betenni a hálót, ami könnyen megnyílt. Ez egy igen kiváló technika ilyen esetekre. A beteg közben semmit sem érzett, semmi panasza nem volt, végig jól érezte magát, sőt, még azt is hallottam, hogy közben horkol, pedig altatva sem volt – kacagott fel megkönnyebbülten. – Gondolom, megunta, és aludt egy jót. Ez egy nagyon hatékony eljárás, remélem, lesz lehetőségünk a továbbiakban is alkalmazni.